Η αδυνατισμένη Μισέλ Ομπάμα με εφαρμοστό φόρεμα στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Φανερά αδυνατισμένη εμφανίστηκε η Μισέλ Ομπάμα στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live, εν μέσω των φημών για χρήση Ozempic.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα συνομίλησε με τον Τζίμι Κίμελ, φορώντας ένα εφαρμοστό γαλάζιο φόρεμα με διαφάνειες στα μανίκια, σκούρες γόβες και τα μαλλιά της πλεγμένα σε κοτσιδάκια. Στη συνέντευξη αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Μπαράκ Ομπάμα θα συναντούσαν τον θρυλικό σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του το βράδυ της δολοφονίας τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μισέλ Ομπάμα έγινε θέμα συζήτησης στα social media, αφού εμφανίστηκε αισθητά πιο αδύνατη σε μια νέα φωτογράφιση από τη διάσημη φωτογράφο Annie Leibovitz.

Χθες, έδειξε για ακόμη μία φορά το λεπτό της σώμα, συζητώντας με τον Τζίμι Κίμελ στην εκπομπή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τεράστια απώλεια βάρους έκανε άισθηση, με πολλούς χρήστες να κατηγορούν την πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ότι αλλαγή στη σιλουέτα της έγινε με τη βοήθεια φαρμάκων, όπως το Ozempic.

Στις εικόνες και τα βίντεο από τα παρασκήνια που ανέβασε στο Instagram, η Ομπάμα φορά γκρι T-shirt, τζιν και σουέντ μποτάκια, στο πλαίσιο της τελευταίας έκδοσης του πρότζεκτ της Women.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michelle Obama (@michelleobama)

Ωστόσο, εκτός από το casual look, η ξαφνική αλλαγή στη σιλουέτα της Mισέλ Ομπάμα πυροδότησε έντονη φημολογία ότι έκανε χρήση φαρμάκων αδυνατίσματος, στα οποία έχουν καταφύγει πολλοί διάσημοι για γρήγορη απώλεια βάρους, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι τα περί… δίαιτας και γυμναστικής είναι παραμύθια.