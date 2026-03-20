Η αεράμυνα χωρών του Κόλπου σόκαρε τους Ουκρανούς: «Χρησιμοποιούν έως και 8 πανάκριβους Patriot για low cost drones»

Οι Ουκρανοί ειδικοί αεράμυνας που έχουν αναπτυχθεί σε χώρες του Κόλπου φέρονται να εξέφρασαν έντονη έκπληξη και κριτική για την προσέγγιση των αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων στην αντιμετώπιση φθηνών drones από το Ιράν, καθώς παρατηρούν υπερβολική χρήση ακριβών πυραύλων αναχαίτισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ανώτερο αξιωματικό της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, που μίλησε στους Times, οι Ουκρανοί σύμβουλοι εντυπωσιάστηκαν αρνητικά από αναφορές ότι συστήματα αεράμυνας στον Κόλπο εκτόξευαν έως και οκτώ πυραύλους Patriot – με κόστος άνω των 3 εκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας – εναντίον drones χαμηλού κόστους, ακόμα και σε μεμονωμένες απειλές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και πύραυλοι SM-6 αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατάρριψη drones τύπου Shahed που κοστίζουν μόλις 70.000 δολάρια.

«Πυροβολούσαν συχνά απερίσκεπτα», δήλωσε ο αξιωματικός, υπογραμμίζοντας την αντίθεση με τις ουκρανικές τακτικές: τα πληρώματα στην Ουκρανία χρησιμοποιούν συνήθως έναν ή δύο πυραύλους ακόμη και για πιο σύνθετους στόχους, όπως βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ προσαρμόζονται διαρκώς στις ρωσικές εξελίξεις.

Στις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης με το Ιράν, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους φέρεται να εξάντλησαν περισσότερους από 800 πυραύλους Patriot – αριθμός που υπερβαίνει το σύνολο όσων έχει λάβει η Ουκρανία σε τέσσερα χρόνια πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, φθηνά drones τύπου Shahed κατάφεραν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων σε ραντάρ υψηλής αξίας.

«Για δύο μήνες (τα ραντάρ) στέκονταν ακριβώς στο ίδιο μέρος, ορατό από δορυφόρους ή ακόμη και δια γυμνού οφθαλμού… και μετά οι Shahed τα πέτυχαν εύκολα», σχολίασε ο Ουκρανός αξιωματικός, τονίζοντας τη σημασία της κινητικότητας, της απόκρυψης και της γρήγορης μετεγκατάστασης συστημάτων.

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει ένα από τα πιο προηγμένα και ευέλικτα δίκτυα αεράμυνας παγκοσμίως, συνδυάζοντας σοβιετικό εξοπλισμό με δυτικά συστήματα (Patriot, NASAMS κ.ά.), ηλεκτρονικό πόλεμο, drones αναχαίτισης και ακόμη και πολυβόλα.

Τα πληρώματα έχουν πρωτοπορήσει σε τακτικές, όπως η χρήση Patriot σε επιθετικό ρόλο – ενδεικτικά, τον Μάιο 2023 μια μονάδα υπό 25χρονο διοικητή κατέρριψε τρία ρωσικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα βαθιά σε ρωσικό έδαφος, μετακινώντας το σύστημα κοντά στα σύνορα.

Παρά την ανταλλαγή δεδομένων, Ουκρανοί αξιωματικοί εκφράζουν απογοήτευση που η εμπειρία τους δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως. Ο Ζελένσκι έχει προτείνει κοινή πρωτοβουλία με τις ΗΠΑ για μαζική παραγωγή φθηνών drone, ενώ η Ουκρανία αναχαιτίζει πλέον απειλές με συστήματα μόλις 10.000 δολαρίων.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις 13 Μαρτίου 2026 ότι οι ΗΠΑ «δεν χρειάζονται» την ουκρανική βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι «γνωρίζουν περισσότερα για τα drone από οποιονδήποτε».

Ωστόσο, προηγούμενες αναφορές δείχνουν ότι η Ουάσινγκτον απέρριψε πέρυσι ουκρανική πρόταση για τεχνολογία αναχαίτισης, απόφαση που χαρακτηρίζεται πλέον λάθος.

Η Βρετανία, από την πλευρά της, ανακοίνωσε πρόσφατα αμυντική συνεργασία με την Ουκρανία εστιασμένη στην αντιμετώπιση φθηνών drone, σηματοδοτώντας ότι η ουκρανική εμπειρία κερδίζει έδαφος διεθνώς.