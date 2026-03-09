«Η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ»: Πώς σχολιάζει ο βρετανικός Τύπος την επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο

Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, αγκάλιασε σήμερα τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά την άφιξή του στο νησί για συνομιλίες σχετικά με την άμυνα της Κύπρου, με το Παρίσι να διαμηνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τη στήριξή της, την ώρα που ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και το Βασιλικό Ναυτικό «έμειναν σπίτι».

Το δημοσίευμα της Daily Mail, σχολίασε μάλιστα ότι η θερμή υποδοχή του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη προς τον Γάλλο ηγέτη αποτέλεσε μια εικόνα με έντονο συμβολισμό, την οποία χαρακτήρισε «αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ». Όπως επισημαίνεται, η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ, συνοδευόμενο από ναυτικές μονάδες τεσσάρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατευθύνεται προς την ανατολική Μεσόγειο, με αποστολή να ενισχύσει την άμυνα της Κύπρου μετά από σχετικό αίτημα του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Κατά τη συνάντησή τους, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «μια επίθεση κατά της Κύπρου είναι επίθεση εναντίον ολόκληρης της Ευρώπης», υπογραμμίζοντας πως η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, με το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και πλοία από τέσσερα κράτη-μέλη της ΕΕ, να κατευθύνονται προς την ανατολική Μεσόγειο για να ενισχύσουν την άμυνα της Κύπρου, μετά από σχετικό αίτημα της Λευκωσίας.

Παράλληλα, η Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα στείλει πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η παρουσία της στην περιοχή, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων, έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα.

Την ίδια στιγμή, το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon παραμένει στο Πόρτσμουθ για ανεφοδιασμό, ενώ η βρετανική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales δεν πρόκειται να αποσταλεί στη ζώνη των συγκρούσεων. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πραγματοποίησε επίσκεψη χαμηλού προφίλ στο Λονδίνο για ζητήματα κόστους ζωής, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν θα οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών καυσίμων, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι η βενζίνη μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 2 λίρες ανά λίτρο.

Η Κύπρος δέχθηκε εκ νέου επιθέσεις με drones ιρανικής προέλευσης, γεγονός που οδήγησε τον Μακρόν να ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία της Γαλλίας στο νησί, όπου βρίσκονται περίπου 2.000 Βρετανοί στρατιωτικοί. Την ίδια ώρα, η Ισπανία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν ότι θα αποστείλουν φρεγάτες για την προστασία της Κύπρου, ενώ ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι επισκέφθηκε τη βάση RAF στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με κυπριακές αρχές, πρόσφατη επίθεση drone που προκάλεσε ζημιές στη βάση αποδίδεται σε δυνάμεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ενώ το μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να έφερε ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Τα εξαρτήματά του έχουν μεταφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για ανάλυση.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι πληροφορίες ότι η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για τη θέση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει δει ενδείξεις ρωσικής βοήθειας προς την Τεχεράνη, ωστόσο αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών υποστηρίζουν ότι η Μόσχα στηρίζει ενεργά το Ιράν από την αρχή του πολέμου. Ο αρχηγός των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων σερ Ρίτσαρντ Νάιτον δήλωσε πως δεν έχει «καμία αμφιβολία» ότι η Ρωσία έχει μοιραστεί πληροφορίες με το Ιράν, ενώ ο Ρώσος πρέσβης στο Λονδίνο Αντρέι Κέλιν παραδέχθηκε ότι η Μόσχα «δεν είναι ουδέτερη» και στηρίζει την Τεχεράνη.