Κύπρος: Από τον Λίβανο εκτοξεύτηκαν τα drones προς τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι

Στην αποκάλυψη ότι τα drones με τα εκρηκτικά που κατευθύνθηκαν τις προηγούμενες μέρες προς τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ακρωτήρι της Κύπρου εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Guardian ο Κωνσταντίνος Κόμπος επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την προέλευση των drones προς το Ακρωτήρι της Κύπρου. «Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι πρέπει να κοιτάμε προς το λιβανέζικο μέτωπο», ήταν τα λόγια του,.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα από την ευρύτερη κατεύθυνση των βορειοανατολικών περιοχών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί… πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα συστήματα που υπάρχουν καλύπτουν όλες τις πιθανότητες απειλής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι Κύπριοι αξιωματούχοι, τονίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι οι βρετανικές βάσεις και όχι Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν ο στόχος ύστερα από την έναρξη της επίθεσης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Από εκεί και πέρα συνολικά 950 άτομα έχουν επαναπατριστεί στην Κύπρο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, μετά την άφιξη το βράδυ του Σαββάτου της έκτης ναυλωμένης πτήσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, οι επιβάτες είναι στην πλειονότητά τους Κύπριοι πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μεταξύ των επαναπατρισθέντων περιλαμβάνονται επίσης μόνιμοι κάτοικοι, καθώς και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή το Υπουργείο σημειώνει ότι, μέσω των Διπλωματικών Αποστολών του, θα συνεχίσει την παροχή προξενικής αρωγής προς τους Κύπριους πολίτες που έχουν επηρεαστεί και βρίσκονται σε χώρες της περιοχής, καθώς και πέραν αυτής, με στόχο την επιστροφή τους στο νησί.