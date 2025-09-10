Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η Αίγυπτος αμφισβητεί de facto το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει υπάρξει αντίδραση ούτε από την Τουρκία ούτε από τη Λιβύη
Πλοίο για θαλάσσιες έρευνες
REUTERS / Karam al-Masri

Με μία αποφασιστική κίνηση η Αίγυπτος αμφισβητεί πλήρως το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τη συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λιβύη για έρευνες υδρογονανθράκων στα νότια της Κρήτης, καθώς η χώρα διεξάγει θαλάσσιες έρευνες στα δυτικά σύνορά της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, οι έρευνες του πλοίου σεισμικών ερευνών «Ramform Hyperion» διεξάγονται από τις 21 Αυγούστου σε μια θαλάσσια περιοχή δυτικά της Αιγύπτου, την οποία η Τρίπολη διεκδικεί με βάση το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σημειώνεται πως πριν από περίπου 3 χρόνια το Κάιρο είχε απορρίψει τις τουρκολιβυκές διεκδικήσεις με Προεδρικό Διάταγμα (υπ’ αριθμόν 595 στις 11 Δεκεμβρίου 2022), το οποίο όριζε τα δυτικά θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου με τη Λιβύη, ωστόσο πλέον κινείται και στο πεδίο, διεξάγοντας έρευνες σε όλη την περιοχή.

Μάλιστα, η περιοχή όπου διεξάγονται οι έρευνες και περιλαμβάνουν ένα θαλάσσιο οικόπεδο το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα σε όσα τον περασμένο Ιούνιο είχαν παραχωρηθεί από την Τρίπολη στην Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPA).

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει υπάρξει αντίδραση ούτε από την Τουρκία ούτε από τη Λιβύη, αν και εκτιμάται πως η Λιβύη θα μπορούσε να το κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως μέσω επιστολής ή κατάθεσης Ρηματικής Διακοίνωσης στον ΟΗΕ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανάλυση Politico: Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε «πρόεδρος» της Ευρώπης
Ποτέ ξανά ένας Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε ασκήσει τόσο άμεση επιρροή στις ευρωπαϊκές υποθέσεις – Οι ηγέτες της ΕΕ, ανίκανοι να επιβάλουν την αυθεντία τους, φαίνεται να έχουν αποδεχθεί να παραχωρήσουν έδαφος στον Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο σύγχρονος Χίτλερ»: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο εστιατόριο που έτρωγε και τον αποδοκίμασαν – Δείτε βίντεο
Λίγη ώρα πριν την ένταση, ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεπε τους πελάτες του εστιατορίου να απολαύσουν το γεύμα τους καθώς η Ουάσινγκτον είναι «μια ασφαλής πόλη»
Ντόναλντ Τραμπ
4
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο Νεπάλ: Διαδηλωτές έσερναν γυμνό τον αντιπρόεδρο – Έκαψαν ζωντανή τη σύζυγο πρώην πρωθυπουργού
Οι διαδηλώσεις κατά της κατάργησης των social media οδήγησαν στον θάνατο 22 ανθρώπους - Στους δρόμους βγήκε και ο στρατός για να επιβάλει την τάξη
Διαδηλωτής
12
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν πως ενημερώθηκαν για το ισραηλινό χτύπημα στη Ντόχα: «Δεν αποκεφαλίστηκε η Χαμάς» – Φόβος για αντίποινα
«Δικαίωμα του Κατάρ να ανταποδώσει την επίθεση», δήλωσε ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι - Ανησυχία για τους ομήρους μετά τον αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ντόχα
Κτίριο
3
Newsit logo
Newsit logo