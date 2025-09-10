Η Αίγυπτος αμφισβητεί de facto το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Με μία αποφασιστική κίνηση η Αίγυπτος αμφισβητεί πλήρως το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τη συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λιβύη για έρευνες υδρογονανθράκων στα νότια της Κρήτης, καθώς η χώρα διεξάγει θαλάσσιες έρευνες στα δυτικά σύνορά της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, οι έρευνες του πλοίου σεισμικών ερευνών «Ramform Hyperion» διεξάγονται από τις 21 Αυγούστου σε μια θαλάσσια περιοχή δυτικά της Αιγύπτου, την οποία η Τρίπολη διεκδικεί με βάση το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σημειώνεται πως πριν από περίπου 3 χρόνια το Κάιρο είχε απορρίψει τις τουρκολιβυκές διεκδικήσεις με Προεδρικό Διάταγμα (υπ’ αριθμόν 595 στις 11 Δεκεμβρίου 2022), το οποίο όριζε τα δυτικά θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου με τη Λιβύη, ωστόσο πλέον κινείται και στο πεδίο, διεξάγοντας έρευνες σε όλη την περιοχή.

Μάλιστα, η περιοχή όπου διεξάγονται οι έρευνες και περιλαμβάνουν ένα θαλάσσιο οικόπεδο το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα σε όσα τον περασμένο Ιούνιο είχαν παραχωρηθεί από την Τρίπολη στην Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPA).

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει υπάρξει αντίδραση ούτε από την Τουρκία ούτε από τη Λιβύη, αν και εκτιμάται πως η Λιβύη θα μπορούσε να το κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως μέσω επιστολής ή κατάθεσης Ρηματικής Διακοίνωσης στον ΟΗΕ.