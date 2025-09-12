Η Αίγυπτος εμπόδισε το Ισραήλ να σκοτώσει ηγέτες της Χαμάς στο έδαφός της και απείλησε με αντίποινα

Η Αίγυπτος αποκάλυψε πως το Ισραήλ είχε σχέδια να δολοφονήσει ηγέτες της Χαμάς στο Κάιρο και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση θα απαντηθεί με βία.

Όπως δήλωσαν ανώτεροι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι στο Middle East Eye «οι αναφορές των υπηρεσιών ασφαλείας υποδηλώνουν ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να δολοφονήσει ηγέτες της Χαμάς στο Κάιρο εδώ και αρκετό καιρό, καθώς η Αίγυπτος είχε ήδη αποτρέψει μια προηγούμενη απόπειρα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός τα τελευταία δύο χρόνια».

Την περασμένη Τρίτη, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη χτύπησαν το αρχηγείο της Χαμάς στο Κατάρ, όπου πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα συνάντηση η ανώτατη ηγεσία της οργάνωσης.

Οι δηλώσεις ανώτερων Αιγυπτίων αξιωματούχων στο MEE ήρθαν ως απάντηση στις απειλές του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα στοχοποιήσει τη Χαμάς και σε άλλες χώρες.

«Λέω στο Κατάρ και σε όλες τις χώρες που φιλοξενούν τρομοκράτες: είτε θα τους απελάστε είτε θα τους οδηγήστε στη δικαιοσύνη. Γιατί αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνουμε εμείς», είπε.

«Οποιαδήποτε απόπειρα κατά της ζωής ηγετών της Χαμάς σε αιγυπτιακό έδαφος θα θεωρηθεί από την Αίγυπτο ως παραβίαση της κυριαρχίας της και, κατά συνέπεια, ως κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ, στην οποία δεν θα διστάσουμε να αντιδράσουμε», δήλωσε η πηγή ασφαλείας.

Παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι ηγετικά στελέχη της Χαμάς έχουν ζήσει στην Αίγυπτο, η πηγή δήλωσε στο MEE, ότι αρκετοί διαμένουν στη χώρα εδώ και χρόνια, ακόμη και πριν από τον πόλεμο της Γάζας. Οι ταυτότητές τους, ο αριθμός τους και οι ακριβείς τοποθεσίες τους παραμένουν απόρρητες για λόγους ασφαλείας.

Επιπλέον, η λιβανέζικη εφημερίδα Al-Akhbar αναφέρει, επικαλούμενη αιγυπτιακές πηγές, ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου επέλεξε να δράσει στο Κατάρ, αφού είχε νωρίτερα απορρίψει την ιδέα να πραγματοποιήσει επίθεση ανάλογη επίθεση κατά της Χαμάς στην Τουρκία.

Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πίστευε ότι λόγω της συμμετοχής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και της καλής σχέσης με την αμερικανική κυβέρνηση, ρίσκαρε να χάσει την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.