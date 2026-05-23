Η αινιγματική ανάρτηση Τραμπ: «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;» – Το Ιράν με αμερικανική σημαία

Σε μια ανάρτηση που προβληματίζει και δείχνει ένα πιο απειλητικό πρόσωπο προς την Τεχεράνη προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ, συνηθίζει να χρησιμοποιεί τα social media και κυρίως το Truth Social, έτσι ώστε να στέλνει μηνύματα προς όλους τους παραλήπτες, ακόμη και προς το Ιράν.

Το απόγευμα του Σαββάτου 23.05.2026, ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε μία αινιγματική ανάρτηση στα social media που προβλημάτισε αρκετούς, για το μέλλον της Μέσης Ανατολής και το τι γίνεται με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα με έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής, με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία, και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;».

Στην εν λόγω ανάρτηση, δεν υπάρχει κανένα άλλο σχόλιο.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ξαφνικής ακύρωσης του ταξιδιού του προέδρου των ΗΠΑ στις Μπαχάμες το Σαββατοκύριακο για τον γάμο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ενώ γίνονται αναφορές από τα αμερικανικά δίκτυα ότι ο ίδιος εξετάζει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

