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Ινδία: Σοκαριστικό βίντεο δείχνει λεοπάρδαλη να μπαίνει σε κατάστημα και να επιτίθεται στον υπάλληλο

Τελικά το άγριο ζώο ακινητοποιήθηκε με ηρεμιστικό βέλος και θα επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον - Είχε επιτεθεί σε τρεις ανθρώπους
Σοκαριστικό βίντεο δείχνει λεοπάρδαλη στην Ινδία, να μπαίνει σε κατάστημα και να επιτίθεται στον υπάλληλο
Σοκαριστικό βίντεο δείχνει λεοπάρδαλη στην Ινδία, να μπαίνει σε κατάστημα και να επιτίθεται στον υπάλληλο / Χ
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Πανικός προκλήθηκε στην πόλη Τονκ του Ρατζαστάν της Ινδίας, όταν μια λεοπάρδαλη επιτέθηκε (21.07.2026) σε έναν υπάλληλο που εργαζόταν σε ένα κατάστημα ποτών.

Από την επίθεση της λεοπάρδαλης, ο υπάλληλος του καταστήματος στην Ινδία, τραυματίστηκε στο χέρι, στον ώμο και στη μύτη, ενώ οι ντόπιοι κάτοικοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Το τρομακτικό περιστατικό καταγράφηκε καρέ – καρέ από τις κάμερες ασφαλείας. Στο βίντεο διακρίνεται η λεοπάρδαλη να πηδάει στο εσωτερικό του καταστήματος και να επιτίθεται στον νεαρό, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να αμυνθεί.

Για λίγα δραματικά δευτερόλεπτα οι δύο παλεύουν σώμα με σώμα, μέχρι που ο 25χρονος καταφέρνει να απωθήσει το ζώο, να περάσει πίσω από τον πάγκο και να βγει τρέχοντας από το κατάστημα.

Πριν απομακρυνθεί, πρόλαβε να κατεβάσει το μεταλλικό ρολό, εγκλωβίζοντας τη λεοπάρδαλη στο εσωτερικό του καταστήματος.

Το άγριο ζώο συνέχισε να κινείται νευρικά μέσα στον χώρο, ρίχνοντας στο πάτωμα κιβώτια και μπουκάλια, πριν τελικά κρυφτεί κάτω από τον πάγκο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το ίδιο ζώο είχε επιτεθεί νωρίτερα το πρωί και σε έναν εθελοντή δασοπροστασίας, ο οποίος είχε σπεύσει να ερευνήσει αναφορές κατοίκων για την παρουσία λεοπάρδαλης στην περιοχή.

Συνολικά τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το κατάστημα και εκκένωσαν την κεντρική αγορά για λόγους ασφαλείας.

Ακολούθησε επιχείρηση διάρκειας περίπου πέντε ωρών, με τη συμμετοχή ειδικών της άγριας ζωής, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το ζώο με ηρεμιστικό βέλος.

Ο 25χρονος υπάλληλος υπέστη τραύματα από τα νύχια της λεοπάρδαλης στο χέρι, στον ώμο και στη μύτη, ενώ και οι άλλοι δύο άνδρες τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους, πρόκειται για αρσενική λεοπάρδαλη ηλικίας περίπου πέντε ετών, η οποία θα υποβληθεί σε κτηνιατρικές εξετάσεις πριν επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον.

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