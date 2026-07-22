Κόσμος

Ζοχράν Μαμντάνι: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου αλλά η Νέα Υόρκη δεν μπορεί να τον συλλάβει

«Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου... Αλλά δεν μπορώ να τον συλλάβω» ανέφερε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, μιλάει για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, μιλάει για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό / REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάντι σε νέες δηλώσεις του σχετικά με τη δυνατότητα σύλληψης του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τον Σεπτέμβριο, τελικά παραδέχθηκε την Τρίτη (21.07.2026) πως δεν μπορεί να τον συλλάβει.

«Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου… Αλλά δεν μπορώ να τον συλλάβω» ανέφερε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάντι, παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις του να το πράξει.

«Πιστεύω ότι η θέση του πρωθυπουργού Νετανιάχου είναι στη Χάγη. Είναι ένας εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο» είπε ο Μαμντάντι σε μια συνέντευξή τους στην εφημερίδα New York Times που δημοσιεύτηκε το Σάββατο (18.07.2026). Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν γνωρίζει αν έχει την εξουσία να συλλάβει έναν ξένο ηγέτη,όπως τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά συζητά το θέμα με τις αρχές της Νέας Υόρκης. «Θα κάνουμε αυτό που μου επιτρέπει ο νόμος να κάνω στη Νέα Υόρκη», πρόσθεσε.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το μεγάλο, ετήσιο ραντεβού των ηγετών απ’ όλον τον κόσμο, φιλοξενείται κάθε Σεπτέμβριο στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου καταδίκασε τις δηλώσεις του δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι ο οποίος αναφέρθηκε στην πιθανότητα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού όταν θα μεταβεί στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Ο κ. Μαμντάνι θα έπρεπε μάλλον να επικεντρωθεί στην επιδιόρθωση της ζημιάς που προκαλεί στη Νέα Υόρκη η πολιτική του» ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του πρωθυπουργού. «Όπως και ο Καρίμ Χαν (σ.σ. ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου), ο Μαμντάνι φαίνεται ότι θέλει να εκτρέψει την προσοχή από τις ανόητες πράξεις του, εξαπολύοντας επίθεση στον ηγέτη του εβραϊκού κράτους, της μοναδικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
138
95
93
83
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν την Τεχεράνη κατά το 11ο κύμα επιθέσεων – Ο Τραμπ απειλεί να πλήξει πυρηνική εγκατάσταση στο όρος Κολάνγκ
Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί και τους Χούθι στην περίπτωση που συμβάλλουν στον ναυτικό αποκλεισμών των Στενών του Ορμούζ - 37,5 δισ. δολάρια έχει κοστίσει μέχρι στιγμής ο πόλεμος στις ΗΠΑ
U.S. Central Command
Τρεις Αιγύπτιοι βρέθηκαν νεκροί στον ποταμό Ζάγκρεμπ στην Κροατία - Είχαν πάει για μπάνιο την Κυριακή όταν εξαφανίστηκαν
Μέλη μιας ειδικής μονάδας της αστυνομίας εντόπισαν σήμερα δύο πτώματα στον ποταμό και λίγο αργότερα οι πυροσβέστες βρήκαν νεκρό και τον τρίτο άνδρα
ποταμός
Newsit logo
Newsit logo