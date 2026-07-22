Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν την Τεχεράνη κατά το 11ο κύμα επιθέσεων – Ο Τραμπ απειλεί να πλήξει πυρηνική εγκατάσταση στο όρος Κολάνγκ

Για 11ο συνεχόμενο βράδυ, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η ιρανική πρωτεύουσα δέχεται επίθεση αφού αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δείχνοντας πως το «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ των δύο δυνάμεων, είναι πλέον παρελθόν.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το 11ο συνεχόμενο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν, χτυπώντας κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων ναυτικές δυνατότητες, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και υποδομές στρατιωτικού ανεφοδιασμού ακόμα και στο κέντρο της Τεχεράνης, σε μία προσπάθεια να μειωθεί η «ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν στην Τεχεράνη και ακούστηκαν εκρήξεις σε βορειοανατολικό τομέα της πόλης, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γερμανικού Πρακτορείου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ ότι διεξάγει βομβαρδισμούς.

AAA fire seen over the Iranian capital, Tehran, tonight. pic.twitter.com/qYAAtOC1He — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026

Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι ακούστηκαν πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα των περίπου 15 εκατομμυρίων κατοίκων.

Κατά το dpa, είναι η πρώτη φορά που η Τεχεράνη γίνεται στόχος αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν την 7η Ιουλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Explosions and power flashes seen in the port heavy industry area of Mahshahr, Iran tonight. pic.twitter.com/gs4MWFxewA — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 21, 2026

Όργανο συντονισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ιράν διεμήνυσε ότι θα μπουν στο στόχαστρο συμφέροντα των ΗΠΑ και συμμάχων τους στην περιοχή σε περίπτωση που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποιήσουν εγκαταστάσεις του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ανακοίνωση του Κεντρικού Αρχηγείου Χατέμ αλ Ανμπιγιά ακολουθεί δήλωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία οι ΗΠΑ θα πλήξουν «πολύ σύντομα» ορεινή, υπόγεια εγκατάσταση σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ. νότια από τη Νατάνζ, γνωστή στη Δύση ως όρος Πίκαξ, την Κου ι Κολάνγκ Γκαζ Λα.

American forces are carrying out a widespread series of airstrikes across western Iran tonight, with dozens of explosions reported so far. pic.twitter.com/b52bZXmGmC — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 21, 2026

Νέες απειλές από τον Τραμπ

Λίγο μετά τους νέους βομβαρδισμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο στρατός του θα επιτεθεί «πολύ σύντομα» σε υπόγεια εγκατάσταση στο βουνό Κολάνγκ, στο κεντρικό Ιράν, τονίζοντας πως «δεν έχουμε τελειώσει» τη σύγκρουση.

Αναφέρθηκαν ακόμη εκρήξεις στην Μπουσέχρ, όπου όπου βρίσκεται λιμάνι και ο μόνος ιρανικός πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που απομένει σε λειτουργία, ενώ έγιναν ακόμη βομβαρδισμό στο νότιο και στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Ο εχθρός πρέπει να προετοιμαστεί για κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές», διεμήνυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Οι αρχές του Κουβέιτ κατηγόρησαν το Ιράν ότι επιτέθηκε εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών και μονάδων αφαλάτωσης νερού, απόλυτα απαραίτητων υποδομών για την τροφοδοσία με πόσιμο νερό των εκατομμυρίων κατοίκων του εμιράτου, σε μια από τις πιο ξηρές περιοχές του πλανήτη.

Οι υεμενίτες σύμμαχοι του Ιράν, το κίνημα ανταρτών Χούθι (σ.σ. η Ανσαραλά, όπως είναι η επίσημη ονομασία της οργάνωσης που είναι πιο γνωστή στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών της), απειλεί να σταματήσει την κίνηση των πλοίων στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.

Αν εφαρμοστεί, η απειλή των Χούθι θα κόψει την πρόσβαση σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, κρίσιμης σημασίας για την παράκαμψη του στενού του Ορμούζ. Το βασίλειο παραμένει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο.

Οι ΗΠΑ θα «ασχοληθούν» με τους Χούθι αν κάνουν πράξη τον ναυτικό αποκλεισμό, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ήδη διεξαγάγει επιχειρήσεις εναντίον του κινήματος ανταρτών αυτού όταν εμπόδιζε τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά θάλασσα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, προχωρώντας σε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον πλοία που θεωρούσε ότι «συνδέονταν» με το Ισραήλ και συμμάχους του.

Οι Χούθι ελέγχουν το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, από όπου διέρχονται πλοία που κατευθύνονται στη Διώρυγα του Σουέζ ή την έχουν περάσει και κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Συνέπεια της συνέχισης του πολέμου: η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Μπρεντ ξεπέρασε τα 92 δολάρια σήμερα, κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από την 11η Ιουνίου.

«Επικίνδυνο να επιτραπεί στο Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο έκρινε ότι εάν επιτραπεί στο Ιράν να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ θα δημιουργηθεί «επικίνδυνο προηγούμενο», με ευρύτερες συνέπειες, πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής.

«Εάν δημιουργούσαμε προηγούμενο στη Μέση Ανατολή όπου ένα έθνος-κράτος μπορεί να αποφασίζει να ελέγχει οδό διεθνούς ναυσιπλοΐας, να επιβάλλει τέλη διέλευσης και να ανατινάζει πλοία που δεν το πληρώνουν, θα δημιουργούσαμε πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο θα επαναλαμβανόταν σε άλλες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιοχής», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της συνόδου των επικεφαλής της διπλωματίας του συνδέσμου κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες.

Kuwait’s air defenses are currently intercepting incoming missile and drone threats. pic.twitter.com/3DEBvj7Csq — Israel War Room (@IsraelWarRoom) July 21, 2026

Πάνω από 37,5 δισ. δολάρια κόστισε στις ΗΠΑ ο πόλεμος στο Ιράν

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, έχουν κοστίσει 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα, διαβεβαίωσε την Τρίτη ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ τη Γερουσία.

Το ποσό είναι αυξημένο κατά περίπου 8 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με προηγούμενη εκτίμηση που είχε κάνει δημόσια ο υπουργός.

Ο κ. Χέγκσεθ είπε σε μέλη της Γερουσίας πως το μέγεθος αυτό συμπεριλαμβάνει κάποιες διαστάσεις των επιχειρήσεων και αναμενόμενα κόστη ως την 30ή Σεπτεμβρίου.

Δεν ξεκαθάρισε πώς ακριβώς προκύπτει ο αριθμός στον οποίο αναφέρθηκε.

Πηγή του Reuters που βρίσκεται κοντά στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωνε στις αρχές Μαρτίου πως υπολογιζόταν ότι τις πρώτες έξι ημέρες του πολέμου, το κόστος ανερχόταν σε 11,3 δισ. δολάρια.

CENTCOM forces began striking military targets in Iran at 7 p.m. ET today for the 11th consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026

Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του υπουργού Χέγκσεθ -που πήγε σε επιτροπή της Γερουσίας αρμόδια για τις δημόσιες πιστώσεις μαζί με τον αρχηγού του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων πτέραρχο Νταν Κέιν- κατά την οποία απάντησε δημόσια σε ερωτήσεις μελών του Κογκρέσου μετά την επανέναρξη του πολέμου αυτόν τον μήνα.

Επισήμως, ο αριθμός των απωλειών του στρατού των ΗΠΑ στη σύρραξη αυξήθηκε σε 17 το σαββατοκύριακο, ωστόσο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προεξοφλούν πως λείψανα που βρέθηκαν σε βάση στην Ιορδανία η οποία χτυπήθηκε ανήκουν σε δέκατο όγδοο νεκρό μέλος τους.

Πάντα κατά υπολογισμούς του Πενταγώνου, έχουν επίσης τραυματιστεί κάπου 430 στρατιωτικοί, περίπου εκατό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών, ωστόσο οι περισσότεροι από αυτούς ελαφριά.