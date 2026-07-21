Η Γαλλία απαγόρευσε με νόμο τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Το κοινοβούλιο στη Γαλλία ενέκρινε οριστικά το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη δημιουργία και χρήση λογαριασμών στα social media από παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.

Μετά από το νομοσχέδιο η Γαλλία είναι η πρώτη χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί τέτοια μέτρα για τα social media και τους ανήλικους. Το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία τόσο από τη Γερουσία, όπου υπερψηφίστηκε με 243 ψήφους έναντι δύο, όσο και από την Εθνοσυνέλευση, η οποία το ενέκρινε με 279 ψήφους υπέρ και 81 κατά.

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Η μεταρρύθμιση αποτέλεσε προσωπική προτεραιότητα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επιδίωξε την ψήφισή της πριν από τη λήξη της θητείας του και τις προεδρικές εκλογές του 2027, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της ψυχικής υγείας των ανηλίκων.

Σύμφωνα με την υπουργό Ψηφιακών Μέσων, Αν Λε Ενάνφ, ο νόμος θα εφαρμοστεί από την 1η Σεπτεμβρίου για όλους τους νέους λογαριασμούς στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Για τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς προβλέπεται μεταβατική περίοδος επαλήθευσης της ηλικίας, με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου να ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2027.

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Όπως διευκρίνισε η υπουργός, οι χρήστες θα καλούνται να αποδεικνύουν την ηλικία τους και, εφόσον διαπιστώνεται ότι είναι κάτω των 15 ετών, οι λογαριασμοί τους θα απενεργοποιούνται.

Ευθύνη στις πλατφόρμες

Ο νέος νόμος δεν προβλέπει κυρώσεις για τους ανήλικους ή τους γονείς τους. Αντίθετα, την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας αναλαμβάνουν οι ίδιες οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει πανευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας, ενώ αντίστοιχες τεχνολογικές λύσεις αναπτύσσονται και από ιδιωτικές εταιρείες.Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων και στα λύκεια, επεκτείνοντας το μέτρο που ισχύει ήδη σε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια. Ωστόσο, οι σχολικές μονάδες θα μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις μέσω του εσωτερικού κανονισμού τους.

Εξαιρέσεις για εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Η εισηγήτρια του νομοσχεδίου, Λορ Μιλέρ, ανέφερε ότι ο νόμος περιλαμβάνει εξαιρέσεις για υπηρεσίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όπως οι διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες και άλλες ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες.

Σε ό,τι αφορά το YouTube και το WhatsApp, η επαλήθευση ηλικίας θα εφαρμόζεται μόνο στις λειτουργίες που έχουν χαρακτηριστικά μέσου κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα κανάλια κοινοποίησης περιεχομένου και τα σχόλια.

Η απλή παρακολούθηση βίντεο ή η ιδιωτική ανταλλαγή μηνυμάτων δεν θα επηρεάζεται από τη νέα νομοθεσία.

Αντιδράσεις και επιφυλάξεις

Παρά τη μεγάλη κοινοβουλευτική στήριξη, αρκετοί βουλευτές εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσο το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Σοσιαλιστής βουλευτής Αρτίρ Ντελαπόρτ έκανε λόγο για ασάφειες στους μηχανισμούς επαλήθευσης της ηλικίας και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο Συνταγματικό Συμβούλιο, ενώ η Ανυπότακτη Γαλλία υποστήριξε ότι ο νόμος περιορίζει την ανωνυμία στο διαδίκτυο.

Η κυβέρνηση, πάντως, επικαλείται πρόσφατη γνωμοδότηση της Εθνικής Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας (Anses), σύμφωνα με την οποία η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την ψυχική υγεία των εφήβων.