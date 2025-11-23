Η αυστηρή προειδοποίηση του πρίγκιπα Φίλιππου στον Χάρι: «Με τις ηθοποιούς βγαίνεις για διασκέδαση, δεν τις παντρεύεσαι»

Είναι γνωστό ότι η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, δεν είχε δεχτεί και με τους καλύτερους οιωνούς τη σχέση του πρίγκιπα Χάρι με την ηθοποιό, Μέγκαν Μαρκλ με τον παππού του, Φίλιππο να του φανερώνει πριν παντρευτούν ότι δεν εγκρίνει τη σχέση αυτή και μάλιστα με όχι και τον κομψότερο τρόπο.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος φέρεται να είχε δώσει στον εγγονό του, Πρίγκιπα Χάρι, μια αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με τον γάμο με ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ, πριν από τον γάμο τους το 2018.

«Με τις ηθοποιούς βγαίνει κανείς για διασκέδαση, δεν τις παντρεύεται», φέρεται να είπε ο δούκας του Εδιμβούργου στον πρίγκιπα Χάρι, μετά τον αρραβώνα του με την ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ το 2017, σύμφωνα με όσα γράφει ο βιογράφος Andrew Lownie στο βιβλίο του «Entitled», όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η συγγραφέας Ingrid Seward αναφέρει στο βιβλίο της «My Mother and I, Philip» (2024) ότι ο Φίλιππος ήταν «ένας από τους λίγους που ήταν επιφυλακτικοί» απέναντι στη Μέγκαν Μαρκλ όταν εκείνη και ο Χάρι ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2016.

Ο Φίλιππος, που πέθανε τον Απρίλιο του 2021 σε ηλικία 99 ετών, φέρεται να είχε συγκρίνει την ηθοποιό με τη Wallis Simpson, τη σύζυγο του πρώην βασιλιά Εδουάρδου Η΄, ο οποίος παραιτήθηκε από τον θρόνο το 1937 για να την παντρευτεί. Ο γάμος τους είχε προκαλέσει σκάνδαλο, καθώς η γυναίκα ήταν χωρισμένη δύο φορές. Το ζευγάρι έμεινε μαζί μέχρι τον θάνατο του Εδουάρδου το 1972.

Ο Φίλιππος και η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, που έφυγε από τη ζωή, έναν χρόνο μετά τον σύζυγό της, το 2022, παρευρέθηκαν στον γάμο του Χάρι, 41 ετών, και της Μέγκαν Μαρκλ 44 ετών, στο κάστρο του Windsor τον Μάιο του 2018.

Σύμφωνα με τον πρώην μπάτλερ της βασιλικής οικογένειας, Grant Harrold, ο Φίλιππος φέρεται να είπε στην Ελισάβετ «Ευτυχώς τελείωσε αυτό», λίγο αφού βγήκαν από το παρεκκλήσι.

Τον Ιανουάριο του 2020, το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τα βασιλικά του καθήκοντα και μετακόμισε στη Βόρεια Αμερική, όπου ζει σήμερα με τα δύο παιδιά του, τον 6χρονο πρίγκιπα Άρτσι και την 4χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ο Φίλιππος είχε αρνηθεί να εμπλακεί στη συζήτηση γύρω από την απόφαση αυτή και φέρεται να είπε στην Ελισάβετ ότι «σύντομα δεν θα είμαι πια εδώ». Αν και δεν συμφωνούσε με τις επιλογές του ζευγαριού, πίστευε ότι «ο καθένας πρέπει να ζει όπως θεωρεί καλύτερα», σύμφωνα με τον βιογράφο Gyles Brandreth.

Ο Brandreth έγραψε ακόμη ο πρίγκιπας Φίλιππος χαρακτήρισε τη μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη του ζευγαριού με την Oprah Winfrey ως «τρέλα».

Στην εν λόγω αποκαλυπτική συνέντευξη το 2021, η Μέγκαν Μαρκλ, είχε δηλώσει ότι η ζωή της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας ήταν «σχεδόν αβίωτη». «Δεν ήθελα πια να ζω», είπε χαρακτηριστικά και αποκάλυψε ακόμη πως μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με «το πόσο σκούρο θα ήταν το δέρμα του Άρτσι όταν γεννιόταν».