Η CEO των New York Times απαντάει στον Τραμπ: H εταιρεία «δεν θα πτοηθεί»

Εκτός από την απάντηση που έδωσε η ομάδα των δημοσίων σχέσεων των New York Times, αποφάσισε να μιλήσει και η CEO της εφημερίδας, Μέρεντιθ Κόπιτ Λέβιεν, για την αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος της, λέγοντας πως η εταιρεία «δεν θα πτοηθεί» από τέτοιες τακτικές.

Η αγωγή αυτή προς τους New York Times είναι η πιο πρόσφατη από τις πολλές νομικές επιθέσεις του Τραμπ σε μέσα ενημέρωσης κατά την διάρκεια της δεύτερης θητείας του, στις οποίες περιλαμβάνεται και αυτή τον Ιούλιο, σε βάρος της Wall Street Journal για δυσφήμηση.

Η αγωγή είναι νομικά αβάσιμη, δήλωσε η Λέβιεν σε συνέδριο των Financial Times χθες, Τετάρτη (17/9/2025), σε σχόλιά της για τα οποία η εφημερίδα αναφέρει πως είναι η πρώτη δημόσια δήλωσή της για το θέμα.

«Η αγωγή είναι αβάσιμη. Δεν έχει καμιά θεμιτή νομική διεκδίκηση. Πιστεύω πως σκοπός της είναι να φιμώσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, να αποτρέψει το είδος του βασισμένου στα γεγονότα ρεπορτάζ για το οποίο είναι γνωστοί οι Times και άλλοι δημοσιογραφικοί θεσμοί».

Η ίδια πρόσθεσε: «Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα εγχειρίδιο κατά του Τύπου … Οι New York Times δεν θα πτοηθούν απ’ αυτό».

Ο Λευκός Οίκος βέβαια δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο και φαίνεται να υπάρχει ακόμα δρόμος για να λυθεί αυτή η διαμάχη.

Στην αγωγή που κατέθεσε τη Δευτέρα, ο Τραμπ κατηγορεί την εφημερίδα ότι δημοσίευσε με δόλο άρθρα και ένα βιβλίο γεμάτο «απεχθείς διαστρεβλώσεις και χαλκεύματα για τον Πρόεδρο Τραμπ».

Σε απάντηση σε αίτημα του Ρόιτερς για σχόλιο σχετικά με την προσφυγή του Τραμπ, η εφημερίδα δήλωσε την Τρίτη ότι η αγωγή του δεν περιέχει καμιά θεμιτή νομική διεκδίκηση και έχει στόχο να φιμώσει και να αποθαρρύνει το ανεξάρτητο ρεπορτάζ.