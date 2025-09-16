Η απάντηση των New York Times στην αγωγή του Τραμπ: «Δεν θα εκφοβιστoύμε από τέτοιες τακτικές»

Σκληρή ήταν η απάντηση των Νew York Times στην μήνυση και αγωγή που κατέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της εφημερίδας, υποστηρίζοντας ότι «δεν θα εκφοβιστούν από τέτοιες τακτικές».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες, Δευτέρα (15/9/2025), προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Truth Social με την οποία ανακοίνωνε ότι θα προχωρήσει σε δικαστική ενέργεια κατά των New York Times, διεκδικώντας 15 δισεκατομμύρια δολάρια για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η απάντηση των New York Times

«Οι New York Times δεν θα εκφοβιστούν από τέτοιες τακτικές», έγραψε σε ανακοίνωσή το γνωστό μέσο ενημέρωσης. «Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τα γεγονότα χωρίς φόβο ή προκατάληψη και να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των δημοσιογράφων να θέτουν ερωτήσεις εκ μέρους του αμερικανικού λαού, σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία», τόνισαν.

«Αυτή η αγωγή δεν έχει καμία βάση. Δεν έχει καμία νόμιμη νομική αξίωση και αντίθετα αποτελεί μια προσπάθεια να καταπνίξει και να αποθαρρύνει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία» ανέφεραν στην ανακοίνωση.

Ο Penguin Random House, ο εκδοτικός οίκος τον οποίο επίσης μήνησε ο Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ότι η αγωγή του δεν έχει καμία βάση, τονίζοντας ότι στέκεται στο πλευρό των συγγραφέων του.

President Trump has filed a lawsuit against The New York Times. Read our statement and reporting on the suit below. pic.twitter.com/PZLRNBpexi — NYTimes Communications (@NYTimesPR) September 16, 2025

«Πρόκειται για μια αγωγή που δεν έχει καμία βάση», δήλωσε εκπρόσωπος του Penguin Random House. «Ο Penguin Random House υποστηρίζει το βιβλίο και τους συγγραφείς του και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις αξίες της Πρώτης Τροπολογίας που είναι θεμελιώδεις για τον ρόλο μας ως εκδότες βιβλίων».

Η μήνυση του Τραμπ

Η δικαστική αυτή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους New York Times, έρχεται έπειτα από μια σειρά δημοσιευμάτων τους που αναφέρονταν σε επιστολή με σεξουαλικά υπονοούμενα, που φέρεται ότι είχε στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τζέφρι Επστάιν, τον επιχειρηματία που κατηγορήθηκε για τη δημιουργία δικτύου σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Σε μήνυμα που ανάρτησε στο Truth Social, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος κατηγόρησε την εφημερίδα ότι εδώ και δεκαετίες διεξάγει εκστρατεία λάσπης εναντίον του: «Λένε ψέματα συνεχώς για τον αγαπημένο σας πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!)», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικάνος κατηγορεί τους New York Times ότι διέδωσαν ψευδείς πληροφορίες όχι μόνο για τον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά και για τις δραστηριότητές του και τα πολιτικά του συνθήματα, όπως το «America First» και το «MAGA». Σύμφωνα με τον Τραμπ, η μήνυση κατατέθηκε στη Φλόριντα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.