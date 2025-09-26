Η Δανία δεν θα ενεργοποιήσει το άρθρο 4 του NATO μετά τις πτήσεις αγνώστων drones πάνω από τα αεροδρόμιά της

Μετά τις πτήσεις αγνώστων drones, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, που είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσουν για λίγο δύο αεροδρόμια και επηρέασαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Δανία, υπήρξαν αρκετές σκέψεις για το αν η Κοπεγχάγη θα ενεργοποιήσει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ όπως η Πολωνία και η Εσθονία.

Ειδικότερα, το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ προβλέπει την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων μεταξύ των Συμμάχων, σε περίπτωση που ένα από τα κράτη μέλη θεωρήσει ότι υπάρχει απειλή εναντίον του, εν προκειμένω τα άγνωστης προέλευσης drones πάνω από τέσσερα αεροδρόμια της Δανίας.

Ωστόσο, η Κοπεγχάγη φαίνεται πως δεν σχεδιάζει να ζητήσει από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του NATO μετά τις διεισδύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) δήλωσε σήμερα (26.09.2025) ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας.

«Οι πλευρές διαβουλεύονται κάθε φορά που, κατά την άποψη μίας από τις πλευρές, η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια μίας από τις πλευρές απειλείται».

Από την ίδρυση της Ατλαντικής Συμμαχίας το 1949, εννέα φορές έχει γίνει επίκληση του Άρθρου 4, οι τελευταίες από την Πολωνία και την Εσθονία μετά τις αναφερθείσες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones.

«Το Άρθρο 4 έχει ενεργοποιηθεί εννέα φορές σε ολόκληρη την ιστορία του ΝΑΤΟ, και δύο φορές πρόσφατα σε σχέση με την Πολωνία και την Εσθονία, επομένως δεν έχουμε κανένα λόγο να ζητήσουμε ενεργοποίησή του», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, συνέδεσε το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης αργά τη Δευτέρα (22.09.2025) με ύποπτες δραστηριότητες ρωσικών drones σε όλη την Ευρώπη, αλλά χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία, ισχυρισμός που απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τη Μόσχα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας ανακοίνωσε επίσης ότι η σκανδιναβική χώρα θα δωρίσει 2,7 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (422,43 εκατομμύρια δολάρια) στην Ουκρανία, εκ των οποίων ένα μεγάλο μέρος θα επενδυθεί στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας