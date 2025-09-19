Προκαλεί η Ρωσία: Μαχητικά παραβίασαν πολωνική ζώνη ασφαλείας στη Βαλτική – Το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ ενεργοποίησε και η Εσθονία

Συνέχεια στην διάθεση της Ρωσίας να προκαλεί από αέρος, δόθηκε την Παρασκευή 19.09.2025, με τη Μόσχα να εισβάλει και στη ζώνη ασφαλείας πλατφόρμας γεώτρησης στη Βαλτική Θάλασσα, κατήγγειλαν οι Πολωνοί και μάλιστα πλέον όχι με drones αλλά με μαχητικά αεροσκάφη, σε μία επίδειξη δύναμης απο το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τη Βαρσοβία, δύο μαχητικά αεροσκάφη της Ρωσίας παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, ανέφεραν σήμερα οι Πολωνοί συνοριακοί φρουροί.

Η πολωνική συνοριοφυλακή έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: «Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας».

Οι συνοριοφύλακες της Πολωνίας, ανέφεραν ακόμη ότι ενημερώθηκαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες.

Νωρίτερα, η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σήμερα για 12 λεπτά σε μια “άνευ προηγουμένου θρασεία” εισβολή, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Μετά από αυτό το περιστατικό η Εσθονία ενεργοποίησε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, κάτι που είχε κάνει και η Πολωνία λίγες ημέρες νωρίτερα, λόγω της εισβολής ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της.

«Μια τέτοια παραβίαση είναι εντελώς απαράδεκτη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ» σχετικά με παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ στην πλατφόρμα X.