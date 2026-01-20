Η Δανία τρολάρει τον Τραμπ για την Γροιλανδία – Ξεπουλήθηκαν καπέλα με σύνθημα «Make America Go Away»

«Sold out» έγιναν καπέλα στη Δανία με το περίφημο σλόγκαν «MAGA» του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αντί να αποθεώνουν το συντηρητικό κίνημα του Αμερικανού προέδρου, ειρωνεύονται με εύστοχο τρόπο τις επεκτακτικές βλέψεις του για την Γροιλανδία.

Ένα κατάστημα ενδυμάτων στην Κοπεγχάγη λάνσαρε κόκκινα καπέλα που γράφουν «Make America Go Away – MAGA» ως απάντηση τον Ντόναλντ Τραμπ, συμβολίζοντας την αλληλεγγύη της Δανίας στη Γροιλανδία, καθώς εντείνονται οι διαμαρτυρίες για την απαίτηση του Αμερικανού προέδρου να «αγοράσει» το τεράστιο, αυτοδιοικούμενο νησί της Αρκτικής.

Ένας εκ των ιδιοκτητών του καταστήματος με τα καπέλα «Make America Go Away»

Τα κόκκινα καπελάκια μοιάζουν με εκείνα που φορούν οι υποστηρικτές του Τραμπ αλλά το σλόγκαν τους διαφέρει σημαντικά: αν και σχηματίζει το αρκτικόλεξο MAGA του Ρεπουμπλικάνου, μεταφράζετε «Κάντε την Αμερική να φύγει από εδώ» (Make America Go Away). Ένα δεύτερο σύνθημα δηλώνει ότι η Αμερική είναι «Ήδη Μεγάλη».

Καπέλα με συνθήματα «Δεν πωλείται», η «Αμερική είναι ήδη μεγάλη»

Ο συνιδιοκτήτης του καταστήματος, Μίχαελ, είπε ότι τα καπελάκια έμεναν απούλητα επί μήνες αλλά ξαφνικά έγιναν πολύ δημοφιλή. «Είχαμε καμιά εκατοστή στην αρχή», είπε ο έμπορος που απέφυγε να αποκαλύψει το επώνυμό του.

Ο συνεταίρος του και κύριος ιδιοκτήτης, Γέσπερ Ράμπε Τόνεσεν, ήταν εκείνος που επινόησε ένα από τα σλόγκαν, το Nu det NUUK, ένα λογοπαίγνιο που στα δανέζικα ακούγεται σαν «Nu det nok», που σημαίνει «Φτάνει πια», αλλά στη θέση του nok χρησιμοποιείται η λέξη «Νούουκ», δηλαδή η ονομασία της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας.



Όπως είπε, μοίρασε 300 καπελάκια σε μια διαδήλωση που έγινε στην Κοπεγχάγη το Σάββατο (17.01.2026).

Το Σαββατοκύριακο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Κοπεγχάγη και τη Νούουκ φωνάζοντας ότι «η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση». Πολλοί φορούσαν αυτά τα καπελάκια.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής θέσης της και των μεταλλευμάτων της και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης βίας για να καταλάβει το νησί.

Οι απειλές του προκάλεσαν διπλωματική κρίση μεταξύ των συμμάχων στο ΝΑΤΟ. «Ο κόσμος θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Απλώς μπουχτίσαμε, απηυδήσαμε, είμαστε λυπημένοι και κουρασμένοι», είπε ο Τόνεσεν.