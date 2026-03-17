Η δολοφονία Λαριτζανί δίνει τα κλειδιά του Ιράν στον στρατό – Ανάλυση New York Times

Ο Αλί Λαριτζανί είναι νεκρός. Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Iσραέλ Κατζ ανακοίνωσε πως έπειτα από αεροπορική επιδρομή ο επικεφαλής της Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Aλί Λαριτζανί «εξοντώθηκε». Ωστόσο, η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης μετέδωσε μήνυμα του χωρίς να επιβεβαιώνει τον θάνατό του.

Η δολοφονία του Αλί Λαριτζανί από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα την Τρίτη (17.03.2026) αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις ισορροπίες στο Ιράν. Ο Λαριτζανί, ανώτατος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας, ήταν η κρίσιμη «γέφυρα» ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς στρατιωτικούς και τις μετριοπαθείς πολιτικές φατρίες – και με τον θάνατό του ανοίγει πλέον ο δρόμος για την περαιτέρω κυριαρχία του στρατιωτικού καθεστώτος.

Ο Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ήταν o de facto ηγέτης του Ιράν μετά τα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα που εξόντωσαν τα ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης και του στρατού στις πρώτες φάσεις του πολέμου. Ήταν γνωστό ότι απολάμβανε την εμπιστοσύνη του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη που σκοτώθηκε στην αρχή της αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Οι αρμοδιότητές του είχαν αυξηθεί σταθερά τους τελευταίους μήνες. Είχε την επίβλεψη της σκληρής καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Επιπλέον, συντόνιζε επαφές με συμμάχους και γειτονικές χώρες και προετοίμαζε το Ιράν για μια στρατιωτική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός ότι ήταν έμπειρος συντηρητικός πολιτικός, ο Λαριτζανί είχε φήμη του πραγματιστή μέσα σε ένα σύστημα που κυριαρχείται όλο και περισσότερο από σκληροπυρηνικούς. Εσωτερικά, είχε υποστηρίξει την επιλογή ενός μετριοπαθούς νέου ανώτατου ηγέτη για να αντικαταστήσει τον Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με τους New York Times.

Ωστόσο έχασε αυτόν τον αγώνα, και ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επιλέχθηκε για να αντικαταστήσει τον πατέρα του. Ωστόσο, παραμένει άφαντος. Κανείς δεν τον έχει δει, κανείς δεν τον έχει ακούσει.

Σχολιάζοντας τη δολοφονία του Λαριτζανί, ο Χαμιντρέζα Αζίζι, ειδικός σε θέματα ιρανικής ασφάλειας στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφαλείας, ανέφερε: «Σημαίνει περαιτέρω στρατιωτικοποίηση του συστήματος». Οι δεξιότητες του Λαριτζανί θα ήταν απαραίτητες για τη δημιουργία συναίνεσης ανάμεσα στις ελίτ μετά τον πόλεμο, τόνισε.

«Τώρα που φαίνεται ότι τα πάντα βρίσκονται στα χέρια της στρατιωτικής ελίτ, είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς και αν θα μπορέσουν να βρουν κάποιες λύσεις, ή αν θα δείξουν αρκετή ευελιξία ώστε να αποδεχθούν τις προτάσεις της άλλης πλευράς για τον τερματισμό του πολέμου», είπε.

Ο Αζίζι εξέφρασε επίσης σύγχυση σχετικά με τη στρατηγική του Ισραήλ για την εξόντωση των ανώτερων πολιτικών προσώπων του Ιράν.

«Σε αυτή τη διαδικασία αποδυνάμωσης της ελίτ, κάθε στρώμα που αφαιρείς, το επόμενο θα είναι πιο σκληροπυρηνικό», είπε ο Αζίζι.