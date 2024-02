«Η ΕE παραμένει ακλόνητη στη στήριξή της προς την Ουκρανία», τονίζουν Μισέλ, ντερ Λάιεν και Μέτσολα δύο χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας

Δύο χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, ξεκινώντας έναν ανελέητο και αιματηρό πόλεμο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε από την πρώτη στιγμή την Ουκρανία, με όσα μέσα διαθέτει απέναντι στην επιθετικότητα της Ρωσίας: αμυντικά, οικονομικά, διπλωματικά, με πρωτοφανείς κυρώσεις απέναντι στη Μόσχα. Ακόμη κι αν δεν κατάφερε να εκπληρώσει πλήρως τις υποσχέσεις της – όπως πχ η αποστολή 1.000.000 οβίδων μέχρι την άνοιξη – η ΕΕ παραμένει από τους πιό ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου, ειδικά σε μια περίοδο που οι Ρεπουμπλικανοί έχουν φρενάρει την βοήθεια των ΗΠΑ.

Κι όπως αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει την ισχυρή και ακλόνητη πολιτική, στρατιωτική, οικονομική, διπλωματική και ανθρωπιστική υποστήριξή της για να βοηθήσει την Ουκρανία να αμυνθεί».

Ο Σαρλ Μισέλ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Ρομπέρτα Μέτσολα τονίζουν ότι σήμερα είναι μια «τραγική επέτειος», αυτή του «επιθετικού πολέμου πλήρους κλίμακας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας κατά προφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ». Μιλούν για δύο χρόνια βίας, βαρβαρότητας, τρόμου και καταστροφής. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το αρχικό σοκ της επίθεσης, τη φρίκη των γεγονότων στην Μποροντιάνκα, την Μπούχα, τη Μαριούπολη», τονίζουν. Ωστόσο, προσθέτουν ότι, παρά τις συνεχιζόμενες φρικαλεότητες σε ολόκληρη τη χώρα, «η Ουκρανία παραμένει σταθερή» και «ο ηρωικός ουκρανικός λαός επιδεικνύει σθένος και αποφασιστικότητα υπερασπίζοντας την πατρίδα του και αγωνίζεται για την ελευθερία του και τις κοινές μας ευρωπαϊκές αξίες».

Οι πρόεδροι των τριών ευρωπαϊκών θεσμών διαβεβαιώνουν πως η ΕΕ θα υποστηρίζει πάντα την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και σημειώνουν ότι «η παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης πριν από 10 χρόνια σηματοδοτεί την αρχή της συνεχούς επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Στην κοινή δήλωση επισημαίνεται ότι η ΕΕ αποφάσισε πρόσφατα να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και να τη βοηθήσει στην πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ, τονίζοντας ότι «το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Επισημαίνεται, επίσης, το πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2024-2027 που θα βοηθήσει την Ουκρανία να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της, να ανοικοδομήσει την οικονομία και την κοινωνία της, να εκσυγχρονίσει τους θεσμούς της και να εδραιώσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Υπογραμμίζεται, στη συνέχεια, ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις πιεστικές στρατιωτικές και αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων πυρομαχικών και πυραύλων που χρειάζεται επειγόντως.

«Η Ρωσία και οι ηγέτες της θα πληρώσουν ένα αυξανόμενο τίμημα για τις ενέργειές τους», επισημαίνουν στη συνέχεια οι πρόεδροι των τριών ευρωπαϊκών οργάνων. «Μαζί με τους εταίρους μας, έχουμε επιβάλει κυρώσεις χωρίς προηγούμενο κατά της Ρωσίας και εκείνων που είναι συνένοχοι στον πόλεμο και παραμένουμε έτοιμοι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία να περιορίσει την ικανότητά της να διεξάγει πόλεμο. Κάναμε επίσης τα πρώτα συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση των έκτακτων εσόδων που προέρχονται από ρωσικά ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη της Ουκρανίας», τονίζουν.

«Σήμερα, οι σημαίες των χωρών-μελών της ΕΕ και της Ουκρανίας θα κυματίζουν δίπλα-δίπλα ως σύμβολο της αλληλεγγύης, της δέσμευσης και της αποφασιστικότητάς μας», καταλήγει η δήλωση.

On the eve of the 2nd anniversary of Russia’s war against Ukraine, we remember the unrivalled courage of the Ukrainian people & all they are fighting for.



Our flags will fly side by side as a symbol of our solidarity & resolve.



Joint statement with @vonderleyen & @EP_President