Η ΕΕ αποφάσισε άρση κυρώσεων για τους Ρώσους ολιγάρχες Αλισέρ Ουσμάνοφ και Μιχαήλ Φρίντμαν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε σήμερα (22/09/2026) να διαγράψει δυο Ρώσους ολιγάρχες από τον κατάλογο των κυρώσεων, παρά τις έντονες αντιδράσεις της Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε 3.000 άτομα και οντότητες από τη Ρωσία για τρία χρόνια.

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Οι απεσταλμένοι της ΕΕ είχαν προηγουμένως συμφωνήσει να αφαιρέσουν τους Ρώσους δισεκατομμυριούχους Αλισέρ Ουσμάνοφ και Μιχαήλ Φρίντμαν σε αντάλλαγμα για μια τριετή ανανέωση, αλλά η Λετονία ήταν η τελευταία που αντιτάχθηκε σε μια ασυνήθιστα τεταμένη διαδικασία.

Για την έγκριση των κυρώσεων απαιτείται ομοφωνία μεταξύ των χωρών της ΕΕ και, στο παρελθόν, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας ανανεώνονταν κάθε έξι μήνες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Γαλλία εξέπληξε τα άλλα μέλη της ΕΕ όταν απαίτησε να διαγραφεί από τον κατάλογο των κυρώσεων της ΕΕ ο Ρώσο-Ουζμπέκος μεγιστάνας Αλισέρ Ουσμάνοφ, επικαλούμενη ανησυχίες σε σχέση με την εθνική ασφάλεια.

Το Λουξεμβούργο στη συνέχεια ζήτησε την ίδια μεταχείριση για τον Φρίντμαν ο οποίος έχει υποβάλει αγωγή ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της χώρας.