ΟΗΕ: Το καρφί του Αμερικανού πρέσβη για τις κυλιόμενες σκάλες που λειτουργούν μετά τα περσινά σχόλια Τραμπ

Στις κυλιόμενες σκάλες στην έδρα του ΟΗΕ αναφέρθηκε μέσω ανάρτησής του ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, με φόντο τα περσινά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ που είχε γίνει έξαλλος επειδή χάλασαν οι κυλιόμενες αλλά και το autocue.

«Οι κυλιόμενες σκάλες λειτουργούν» ανέφερε ο πρέσβης των ΗΠΑ, αναρτώντας σχετικό βίντεο με την προσέλευσή του, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η ομιλία του γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

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THE ESCALATORS ARE WORKING pic.twitter.com/THeFhEwbGE — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) September 22, 2026

Υπενθυμίζεται ότι κατά την ομιλία του στην περσινή Γενική Συνέλευση, ο Τραμπ είχε διαμαρτυρηθεί ότι η σύζυγός του, Μελάνια, παραλίγο να πέσει όταν μια κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε απότομα.

Είχε επίσης διαμαρτυρηθεί ότι δεν λειτουργούσε το σύστημα αυτόματης προβολής του κειμένου (autocue) της ομιλίας του.

«Αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και ένα χαλασμένο teleprompter», είχε πει ο Τραμπ στην περσινή ομιλία του.