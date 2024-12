Η ΕΕ δίνει ακόμα 1 δισεκ. ευρώ στην Τουρκία για τους Σύρους πρόσφυγες – «Είναι σύμμαχος κλειδί στο μεταναστευτικό»

Τα νέα δεδομένα στην Συρία μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ από τις δυνάμεις ανταρτών και μαχητών που υποστηρίζονται από την Τουρκία, έχουν φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της επιστροφής Σύρων προσφύγων στην χώρα τους, με την ΕΕ να σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις της.

Το ζήτημα αυτό τέθηκε επί τάπητος στην συνάντηση που είχε σήμερα (17.12.2024) η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, με την ατζέντα να περιλαμβάνει επίσης τις πολιτικές εξελίξεις στη Συρία αλλά και τις σχέσεις ανάμεσα σε ΕΕ και Τουρκία.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι αναμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την επιστροφή των Σύρων προσφύγων που εγκατέλειψαν τη χώρα τους στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και υποστήριξε ότι η Τουρκία είναι χώρα κλειδί στη Συρία, ενώ τόνισε ότι συμφωνεί με την Κομισιόν σχετικά με την ανάγκη να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση στη Συρία χωρίς αποκλεισμούς.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε παράλληλα, την οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς «ο συριακός λαός δεν μπορεί να σηκώσει μόνος του το βαρύ φορτίο» της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και επανέλαβε τις τουρκικές αντιρρήσεις στην παρουσία στη βορειοανατολική Συρία της κουρδικής παράταξης PYD και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), τις οποίες η Άγκυρα συνδέει με την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ και την τρομοκρατία.

«Η Συρία δεν πρέπει να είναι κόμβος τρομοκρατίας» είπε και συμπλήρωσε ότι «δεν υπάρχει χώρος για το Ισλαμικό Κράτος και το PKK». «Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα, ο μόνος σύμμαχος του ΝΑΤΟ που έχει νικήσει και τις δύο τρομοκρατικές οργανώσεις στο πεδίο», υποστήριξε.

Ο Ερντογάν έστρεψε τα βέλη του κατά του Ισραήλ, λέγοντας ότι «πρέπει να σταματήσει την επιθετικότητά του στην περιοχή» και επανέλαβε ότι η ένταξη στην ΕΕ παραμένει στρατηγικός στόχος για την Τουρκία. «Η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται ισχυρότερες και πιο θεσμοθετημένες σχέσεις από ποτέ. Ως υποψήφια χώρα, έχουμε αυτή τη βούληση. Τα κοινά μας συμφέροντα δεν πρέπει να μένουν όμηροι της φαύλης ατζέντας ορισμένων μελών.

Προσβλέπω σε αποφάσεις που θα ανταποκρίνονται στον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης και θα επιταχύνουν τη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων έως ότου επιτευχθεί η κατάργηση των θεωρήσεων», είπε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Τουρκία έχει να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση της Συρίας. Σημείωσε ότι η σχέση των Βρυξελλών με την Άγκυρα είναι «τόσο πλούσια όσο και πολύπλοκη». Όπως είπε, «οι οικονομικές μας σχέσεις είναι πολύ πιο ισχυρές. Το εμπόριο μας έφτασε τα 206 δισεκατομμύρια δολάρια. Σκοπεύουμε να το προωθήσουμε και να το ενισχύσουμε».

