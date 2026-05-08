Χανταϊός: Νέες εικόνες από το κρουαζιερόπλοιο της καραντίνας – «Δεν πρέπει να φοβόμαστε την εξάπλωση» λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο αναπληρωτής καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας για τα κρούσματα χανταϊού που έχουν προκαλέσει ανησυχία το τελευταίο διάστημα, μετά το περιστατικό στο κρουαζιερόπλοιο.

«Υπάρχουν πολλά είδη χανταϊού, πάνω από 20 προσβάλουν τον άνθρωπο. Αυτοί που βρίσκονται στην Αφρική και στην Ευρώπη, προσβάλουν νεφρούς και προκαλούν αιμορραγικό πυρετό. Αλλά αυτός ο ιός δεν μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Δεν έχουμε δηλαδή στην Ευρώπη κάποιον χανταϊό ο οποίος να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο» τόνισε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώστας στο Star, το βράδυ της Παρασκευής (8/5/26), για τα πρόσφατα κρούσματα.

Και διευκρίνισε: «Έχουν κολλήσει τον χανταϊό των Άνδεων, ο οποίος είναι της Νοτίου Αμερικής. Το ζευγάρι Ολλανδών που ήταν σε ταξίδι στη Νότα Αμερική, κόλλησε από κάποιο τρωκτικό τον ιό. Και όταν μπήκαν στο πλοίο δεν είχαν συμπτώματα και τα ανέπτυξαν στη συνέχεια».

«Δεν έχει τη δυναμική που έχει η covid»

«Είναι πολύ δύσκολη η μετάδοση. Δηλαδή κάποιοι δεν το μεταδίδουν καθόλου, ενώ όσες φορές έχει μεταδοθεί, φαίνεται ότι είναι από αρκετά στενή επαφή. Δεν έχει τη δυναμική που έχει η covid» τόνισε ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

«Είναι ένας ιός που τον γνωρίζουμε δεκαετίες, προκαλεί τέτοιου είδους εξάρσεων σε χωριά. Στην Αργεντινή εδώ και αρκετά χρόνια, αναφέρουμε περιστατικό του 2019, που κόλλησαν 34 άτομα αλλά δεν έχει τη δυναμική να προκαλέσει μεγαλύτερες επιδημίες. Και αυτό γιατί η μετάδοσή του δεν είναι αποτελεσματική» είπε.

«Δεν πρέπει να φοβόμαστε για εξάπλωση γιατί τον γνωρίζουμε χρόνια (τον ιό), προκαλεί μικρές εξάρσεις οι οποίες περιορίζονται με τα μέτρα που ήδη λαμβάνονται. Θεραπεία και εμβόλιο δεν υπάρχουν, αυτό που κάνουμε είναι να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα».

«Εγκλωβισμένοι» στο πλοίο της καραντίνας

Στο μεταξύ, νέες εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, που είναι σε καραντίνα, να παρακολουθούν με… κιάλια τις εξελίξεις. Το πλοίο, αναμένεται να φτάσει το Σάββατο στα Κανάρια νησιά, από όπου, θα γίνει η απομάκρυνση των επιβατών, την ερχόμενη εβδομάδα.

«Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη» των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών.

«Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σύστημα υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η κατάσταση της υγείας τους το εμποδίζει», τόνισε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας της Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ.

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να αναλάβουν τους πολίτες τους, ενδεχομένως με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ γίνονται προετοιμασίες για την απομάκρυνση των επιβατών από χώρες εκτός Ευρώπης. Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν πολίτες 23 χωρών, αναχώρησε την Πέμπτη (7/5/26), από το Πράσινο Ακρωτήρι.

«Τρεις επιπλέον επαγγελματίες υγείας επιβιβάστηκαν στο πλοίο (…), προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού» διευκρίνισε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του κρουαζιερόπλοιου Oceanwide Expeditions.