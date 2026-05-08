Βραζιλία: 10 μαθητές στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη σωλήνα με βίδες και καρφιά σε σχολείο

Δέκα μαθητές τραυματίστηκαν στη Βραζιλία όταν ένας «αυτοσχέδιος μηχανισμός» εξερράγη σε ένα σχολείο στα προάστια του Ρίο ντε Τζανέιρο την Παρασκευή (08.05.2026), ανακοίνωσε η δημοτική αρχή.

H έκρηξη ενός μηχανισμού, που περιγράφεται από τα τοπικά ΜΜΕ του Ρίο στη Βραζιλία ως ένας σωλήνας γεμάτος με καρφιά, μεταλλικά εξαρτήματα και βίδες, σημειώθηκε σε σχολείο στην πόλη Μπέλφορντ Ρόξο, τραυματίζοντας μαθητές ηλικίας 13 έως 15 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα εκρηκτικό υλικό εξερράγη στο προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος, αφού το περιεργάστηκε ένας μαθητής», ανέφεραν οι πυροσβέστες σε δελτίο Τύπου.

Οι έφηβοι «υπέστησαν ελαφρά τραύματα και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο σε λίγες ώρες», ανέφερε η δημοτική αρχή του Μπέλφορντ Ρόξο.

«Τα μαθήματα ανεστάλησαν εωσότου να εγγυηθούμε την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού», προστέθηκε σε ένα δελτίο Τύπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοτική αρχή ανέφερε, επίσης, πως η περιοχή αποκλείστηκε, μέχρι η στρατιωτική αστυνομία και μία ομάδα ειδικών εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών να ολοκληρώσουν τις έρευνες «προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα αίτια της έκρηξης».

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο «O Globo», τον μηχανισμό έφεραν στο σχολείο δύο μαθητές.