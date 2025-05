Η ΕΕ ενέκρινε το 17ο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία – Στόχος τα τάνκερ του «στόλου φάντασμα» της Μόσχας

«Πράσινο φως» έδωσε σήμερα (20.05.2025) η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την εφαρμογή του 17ου πακέτου κυρώσεων στην Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Ειδικότερα, η ΕΕ ενέκρινε το 17ο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία βάζοντας στο στόχαστρο τα νέα τάνκερ του ρωσικού «στόλου φάντασμα», που βοηθούν την Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις που πλήττουν τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που αφορά 200 πλοία του σκιώδους στόλου της», έγραψε στο Χ η Κάγια Κάλας στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

«Και άλλες κυρώσεις κατά της Ρωσίας προετοιμάζονται. Όσο η Ρωσία θα συνεχίζει τον πόλεμο, τόσο η απάντησή μας θα είναι δριμεία», πρόσθεσε η κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος.

The EU has approved its 17th sanctions package against Russia, targeting nearly 200 shadow fleet ships.



New measures also address hybrid threats and human rights.



More sanctions on Russia are in the works.



The longer Russia wages war, the tougher our response.