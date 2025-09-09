Κόσμος

Η ΕΕ καταδικάζει την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ ως «παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

«Φέρνει κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας στην ευρύτερη περιοχή»
Γάζα
REUTERS/Amir Cohen

Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Ντόχα εναντίον ηγετών της Χαμάς παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα η Ευρωπαική Ένωση με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου προειδοποίησε πως η επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα φέρνει κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας στην ευρύτερη περιοχή.

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τις αρχές και τον λαό του Κατάρ, στρατηγικού εταίρου της ΕΕ», τόνισε εκπρόσωπος της Κάγια Κάλας, της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα πρέπει να αποφευχθεί – δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», συμπλήρωσε.

