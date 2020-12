Η ΕΕ ξανανοίγει τα σύνορα με την Βρετανία – Ασφυκτική η κατάσταση στο Κεντ

Η ΕΕ συνέστησε σε όσες χώρες μέλη της έχουν κλείσει τα σύνορα με την Βρετανία να άρουν το μέτρο αυτό.

Όμως, τις καλεί να περιορίσουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας της μετάλλαξης στελέχους του κορονοϊού.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τα προβλήματα που προκάλεσε το γεγονός ότι ειδικά η Γαλλία έκλεισε τα σύνορά της με την Βρετανία με αποτέλεσμα πάνω από 1.500 φορτηγά να είναι εγκλωβισμένα στο Κεντ.

Η σύσταση βασίζεται σε αυτή του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου σχετικά με μια συντονισμένη προσέγγιση για την ελεύθερη κυκλοφορία ως απάντηση στην πανδημία COVID19 και σε άλλα βήματα που ενέκρινε η Επιτροπή τους τελευταίους μήνες, ιδίως την ανακοίνωση για τις πράσινες λωρίδες.

Παρόλο που είναι σημαντικό να ληφθούν γρήγορα προσωρινά προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της περαιτέρω εξάπλωσης του νέου στελέχους του ιού και όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αποθαρρύνονται, θα πρέπει να διευκολύνονται τα απαραίτητα ταξίδια και η διέλευση των επιβατών. Οι απαγορεύσεις πτήσεων και τρένων θα πρέπει να σταματήσουν δεδομένης της ανάγκης διασφάλισης ουσιαστικών ταξιδιών και αποφυγής διακοπών της αλυσίδας εφοδιασμού.

Οι εικόνες από την περιοχή ήταν αποκαλυπτικές με τον μεγάλο αυτοκινητόδρομο να έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο πάρκινγκ φορτηγών.

My brother just sent me this. He is stuck in #Manston currently. 😓 pic.twitter.com/xnpKVsNdUl