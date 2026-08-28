Η εικόνα από το Νεπάλ που κάνει τον γύρο του κόσμου: 94χρονη ανασύρθηκε ζωντανή από τη λάσπη με εκσκαφέα

Μέσα στην ανείπωτη καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της η φονική πλημμύρα στο Νεπάλ, που μετρά ήδη 472 νεκρούς και πάνω από 1.400 αγνοούμενους, και με τον φόβο νέων πλημμύρω, η εικόνα μίας 94χρονης που ανασύρθηκε ζωντανή μέσα στις λάσπες κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η 94χρονη Γκουνακεσάρι Μποχάρα βρέθηκε θαμμένη κάτω από τόνους λάσπης και συντρίμμια, σε κρατικό ίδρυμα φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή Ρασούβα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από το φονικό κύμα νερού και λάσπης. Φέρεται να είναι η μοναδική επιζήσασα από το ίδρυμα, για αυτούς και πολλοί μιλούν για «θαύμα».

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Η συγκλονιστική φωτογραφία της, καλυμμένης με λάσπη και εμφανώς εξαντλημένης, την ώρα που ένας άνδρας τη μεταφέρει μακριά από τον τόπο της καταστροφής, αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο το μέγεθος της τραγωδίας – αλλά ταυτόχρονα και τη δύναμη της ανθρώπινης ζωής.

Η 94χρονη ανασύρθηκε ζωντανή στο Νεπάλ / REUTERS / Navesh Chitrakar

Η 94χρονη Γκουνακεσάρι Μποχάρα / REUTERS / Navesh Chitrakar

Θαμμένη κάτω από τα συντρίμμια

Η Μποχάρα εντοπίστηκε ζωντανή από ομάδα του στρατού του Νεπάλ, σύφωνα με τους The Times. Για τον απεγκλωβισμό της χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί ακόμη και εκσκαφέας, καθώς η ηλικιωμένη γυναίκα βρισκόταν παγιδευμένη κάτω από τα συντρίμμια.

Όταν τελικά οι διασώστες κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν, την απομάκρυναν από το σημείο και τη μετέφεραν στο Kathmandu Trauma Centre, όπου οι γιατροί ανέλαβαν τη φροντίδα της.

Η 94χρονη, η οποία πάσχει από άνοια, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορούσε να μιλήσει στους γιατρούς ούτε να τους πει το όνομά της. Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε αργότερα από συγγενικό της πρόσωπο.