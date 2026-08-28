Περίπου 370 παιδιά από την Παλαιστίνη κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές, σύμφωνα με νέα έκθεση του Palestinian Center for Prisoners’ Advocacy, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα (28/08/2026).

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία αφορά την κατάσταση των κρατουμένων στις αρχές Αυγούστου, τα περισσότερα από τα παιδιά βρίσκονται στις φυλακές Megiddo και Ofer. Συνολικά, ο αριθμός των Παλαιστινίων κρατουμένων και υπό κράτηση από το Ισραήλ ξεπερνά τους 9.400, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν 276 παιδιά από την Παλαιστίνη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ υποστηρίζει ότι η κράτηση ανηλίκων έχει εξελιχθεί σε επαναλαμβανόμενη πρακτική στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Τι δείχνουν τα ισραηλινά στοιχεία

Ο αριθμός των περίπου 370 παιδιών δεν έχει, μέχρι στιγμής, επιβεβαιωθεί από τις ισραηλινές αρχές ως ο συνολικός αριθμός των ανηλίκων που βρίσκονται σήμερα υπό κράτηση.

Ωστόσο, διαθέσιμα στοιχεία της Israel Prison Service δείχνουν ότι η κράτηση Παλαιστίνιων ανηλίκων αφορά πράγματι εκατοντάδες παιδιά.

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Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το B’Tselem, στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 η ισραηλινή υπηρεσία φυλακών είχε 351 Παλαιστίνιους ανηλίκους υπό κράτηση ή σε φυλακές.

Παράλληλα, στοιχεία που δημοσιοποίησε τον Μάρτιο η Al Jazeera, επικαλούμενη την Defense for Children International–Palestine, ανέφεραν ότι από τους 351 ανηλίκους που κρατούνταν στο τέλος του 2025, το 51% βρισκόταν υπό διοικητική κράτηση, δηλαδή χωρίς απαγγελία κατηγορίας ή δίκη.

Η διοικητική κράτηση επιτρέπει στις ισραηλινές αρχές να κρατούν έναν άνθρωπο χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη, βάσει απόρρητων στοιχείων που δεν δημοσιοποιούνται στον κρατούμενο ή την υπεράσπισή του.

Η διεθνής ανησυχία

Η κράτηση παιδιών από την Παλαιστίνη αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο διεθνούς ανησυχίας. Η UNICEF έχει καταγράψει τις συνθήκες υπό τις οποίες παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με το ισραηλινό σύστημα κράτησης, ενώ διεθνείς οργανώσεις έχουν καταγγείλει περιστατικά κακομεταχείρισης και προβλήματα στην πρόσβαση σε νομική και οικογενειακή υποστήριξη.

Τον Μάιο, το Reuters μετέδωσε στοιχεία της UNICEF σύμφωνα με τα οποία 70 παιδιά είχαν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ από τις αρχές του 2025, ενώ περισσότερα από 800 είχαν τραυματιστεί.

Η νέα έκθεση επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο το ζήτημα της μεταχείρισης των Παλαιστίνιων ανηλίκων, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση ασφαλείας στη Δυτική Όχθη παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη.