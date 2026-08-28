Κλοπή εκατομμυρίων σε μουσείο στη Βιέννη: Άρπαξαν το μυθικό κολιέ της βασίλισσας Νάζλι της Αιγύπτου με τα 673 διαμάντια

Ληστεία εκατομμυρίων ευρώ στην Αυστρία. Ένα πολύτιμο διαμαντένιο κολιέ εκλάπη από μουσείο στη Βιέννη, όπως ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη (27.08.2026) η αυστριακή αστυνομία.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του κοσμήματος, που έκανε φτερά από μουσείο της Βιέννης, το οποίο έχει κατασκευασθεί από τον γαλλικό οίκο κοσηματοποιίας Van Cleef & Arpels.

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Το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών (MAK) δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για το αντικείμενο που εκλάπη, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες στον ιστότοπό του, μπορεί να είναι ένα βασιλικό κολιέ με 673 διαμάντια που ζυγίζουν περισσότερα από 200 καράτια.

Το μουσείο επιβεβαίωσε μόνο ότι σημειώθηκε μια κλοπή στη διάρκεια έκθεσης κοσμημάτων διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν τραυματίες. Πρόσθεσε ότι δεν θα κάνει γνωστές πληροφορίες όσο διαρκούν οι έρευνες της αστυνομίας.

Zwei Männer schlugen mitten im Museumsbetrieb eine Vitrine ein – und flohen mit einem der wertvollsten Schmuckstücke der Welt. https://t.co/pvviLTHPS1 pic.twitter.com/AKYWsfKhFI — Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) August 27, 2026

Στο MAK φιλοξενούνταν από τις αρχές Ιουνίου έκθεση με περισσότερα από 300 κομμάτια της συλλογής του Van Cleef & Arpels.

Σε φωτογραφία της έκθεσης αναρτημένη στον ιστότοπο του μουσείου εικονίζεται το κολιέ πίσω από μια γυάλινη βιτρίνα.

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Στην περιγραφή που το συνοδεύει αναφέρεται ότι ανήκε κάποτε στη βασίλισσα Νάζλι της Αιγύπτου, η οποία το φόρεσε το 1939 στο γάμο της κόρης της, της Φαουζιά, με τον τότε πρίγκιπα διάδοχο του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος έγινε αργότερα σάχης.

Το κολιέ πουλήθηκε γύρω στα 4,3 εκατομμύρια δολάρια σε πλειστηριασμό το 2015 στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο άγνωστοι έσπασαν τη βιτρίνα στη διάρκεια της λειτουργίας του μουσείου, πήραν το κόσμημα και διέφυγαν. Σε φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία εικονίζονται δύο ύποπτοι ντυμένοι στα μαύρα μέσα στο μουσείο.