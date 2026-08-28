Βρετανία: Χάος στο Μίντλεσμπρο μετά το τροχαίο με 7 νεκρούς – Κουκουλοφόροι πυρπολούν αυτοκίνητα, φόβοι για πόλεμο συμμοριών και αιματοκύλισμα

Κύκλος χάους και ανεξέλεγκτης βίας ξεσπά στη βορειοανατολική Αγγλία, καθώς κουκουλοφόροι πυρπόλησαν αυτοκίνητα και έριξαν πυροτεχνήματα ως «φόρο τιμής» σε μέλος συμμορίας που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Την ίδια ώρα εκατοντάδες επιπλέον αστυνομικοί επιστρατεύονται εσπευσμένα στο Μίντλεσμπρο εν μέσω φόβων για ολοκληρωτικό πόλεμο συμμοριών.

Ο 23χρονος ήταν ένας από τα πέντε άτομα που σκοτώθηκαν στο τροχαίο στην Αγγλία όταν το όχημά τους κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου A66 και συγκρούστηκε με περιπολικό, παρασύροντας στο θάνατο και δύο αστυνομικούς.

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Βίντεο στα social media κατέγραψαν δεκάδες άτομα να συγκεντρώνονται στο Πίτερλι, με μοτοσικλετιστές να μαρσάρουν και να κορνάρουν, περιγράφει η Daily Mail.

Αρχικά, οδηγούσαν αλόγιστα στο χωράφι, εκτοξεύοντας λάσπες και σπάζοντας φράχτες, ενώ στη συνέχεια στάθμευσαν τουλάχιστον πέντε αυτοκίνητα και τα πυρπόλησαν εν μέσω αλαλαγμών. Στη συνέχεια άναψαν καπνογόνα, έριξαν πυροτεχνήματα και άφησαν μπαλόνια που σχημάτιζαν το όνομα «Michael», συνοδεύοντας τις αναρτήσεις τους με τη λεζάντα: «Αναπαύσου εν ειρήνη Micky».

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το κύμα βίας, το οποίο αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος μετά το φονικό τροχαίο, έχει φέρει την τοπική αστυνομία της περιοχής Κλίβελαντ – μία από τις μικρότερες στη χώρα – στα όρια της κατάρρευσης. Ο πρώην δήμαρχος του Μίντλεσμπρο, Άντι Πρέστον εξέφρασε φόβους για αιματοκύλισμα.

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7 οι νεκροί από τη σύγκρουση περιπολικού με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα

Το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 το πρωί (05:00 ώρα Ελλάδας) του Σαββάτου κοντά στην αγγλική πόλη του Μίντελσμπρο στη βορειοανατολική Βρετανία.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Κλίβελαντ, ένα Volkswagen που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα της κυκλοφορίας συγκρούστηκε με περιπολικό της αστυνομίας που κινούνταν κανονικά στην πορεία του.

Δύο αστυνομικοί επέβαιναν στο αστυνομικό όχημα και πέντε άνθρωποι στο άλλο. Όλοι έχασαν τη ζωή τους επιτόπου.

Οι ακριβείς συνθήκες που έκαναν το Volkswagen να κινηθεί στον αυτοκινητόδρομο προς την αντίθετη κατεύθυνση δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.