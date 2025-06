Η εκεχειρία Ιράν και Ισραήλ κράτησε τέσσερις ώρες: Σειρήνες στη Χάιφα, διαψεύδει η Τεχεράνη ότι εκτόξευσε πύραυλο – Με αντίποινα απειλεί το Τελ Αβίβ

Εύθραυστη φαίνεται πως είναι η εκεχειρία ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ καθώς νέος συναγερμός σήμανε στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στη πόλη Χάιφα μετά από την εκτόξευση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, περίπου στις 10:30 ώρα Ελλάδος σειρήνες ακούστηκαν εκ νέου στο βόρειο Ισραήλ. Τουλάχιστον δύο πύραυλοι φαίνεται να εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ, μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τεχεράνη διαψεύδει ότι εκτόξευσε πυραύλους.

Sirens are sounding in northern Israel amid a new ballistic missile attack from Iran, after a ceasefire was supposed to take effect. https://t.co/jvwCAZpd2E