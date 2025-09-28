Η Ελβετία σταματά τη χρήση φυσητήρων φύλλων στη Ζυρίχη μετά από δημοψήφισμα

Η Ελβετία φημίζεται για την ποιότητα ζωής των πολιτών της, αλλά και για τα δημοψηφίσματα, καθώς πολλές φορές οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν τις πολιτικές του δήμου της χώρας τους με την άμεση ψήφο τους.

Έτσι στην πρωτεύουσα της Ελβετίας τη Ζυρίχη θα απαγορευτεί η ρήση φυσητήρων και αναρροφητήρων φύλλων, μετά από δημοψήφισμα που έγινε, με το 61,7% των ψηφοφόρων ψήφισε υπέρ της υιοθέτησης αυτού του μέτρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλο αυτό συνέβη σε μία προσπάθεια μείωσης του θορύβου και αφορά τα πετρελαιοκίνητα μηχανήματα που θα απαγορευτούν, ενώ θα επιτρέπονται μόνο ηλεκτρικές συσκευές που έχουν μειωμένο θόρυβο.

Όσον αφορά στον περιορισμό της σκόνης, θα απαγορευτεί η χρήση αυτών των μηχανημάτων όλο το χρόνο για την απομάκρυνση ρύπων και υπολειμμάτων. Οι φυσητήρες φύλλων θα επιτρέπονται πλέον μόνο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και των αρχών του χειμώνα, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο.

Εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για οικοδομικές εργασίες ή καθαρισμό μετά από μεγάλες εκδηλώσεις στην πόλη, που έχει πληθυσμό σχεδόν 450.000 κατοίκων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέτρα πέρασαν και με τη στήριξη των πράσινων και των αριστερών κομμάτων.

Οι υποστηρικτές των περιορισμών υποστηρίζουν ότι οι φυσητήρες φύλλων δεν είναι μόνο θορυβώδεις, αλλά μεταδίδουν επίσης βακτήρια και λεπτά σωματίδια, που είναι γνωστό ότι έχουν αρνητικές αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπτώσεις.

Οι αντιτιθέμενοι του μέτρου, από την άλλη, δεν κατάφεραν να πείσουν τους ψηφοφόρους με το επιχείρημά τους ότι οι περιορισμοί αυτοί αποτελούν «μια παράλογη και αντικοινωνική κουλτούρα απαγορεύσεων».

Επίσης, όπως τόνισαν υπάρχουν ήδη πρόστιμα για υπερβολικό θόρυβο, καθιστώντας περιττές τις πρόσθετες απαγορεύσεις. Συντηρητικά και φιλελεύθερα κόμματα ήταν μεταξύ εκείνων που αντιτάχθηκαν στους εκτεταμένους περιορισμούς για φυσητήρες φύλλων.