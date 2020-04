Η Βαρκελώνη είναι μια πόλη που όποιος την έχει επισκεφθεί έχει διαπιστώσει ότι είναι από εκείνες που σφύζουν από ζωή. Όμως ο κορονοϊός είχε άλλα σχέδια και για την υπέροχη αυτή πόλη.

Όπως θα δείτε στο βίντεο της αστυνομίας από drone οι δρόμοι της είναι έρημοι και δεν κυκλοφορεί στ’ αλήθεια ψυχή. Και με το βίντεο αυτό οι αρχές θέλησαν να ευχαριστήσουν τους πολίτες που έμειναν στα σπίτια τους αφού ο φόρος που πληρώνει η Ισπανία στον κορονοϊό είναι από τους πιο βαρείς στον κόσμο.

Η Ισπανία θρηνεί σχεδόν 16.000 νεκρούς από τον κορονοϊό.

Watch: Drone footage released by Catalan regional police shows life on the streets of central Barcelona has all but ground to a halt amid Spain’s coronavirus lockdown pic.twitter.com/4nD6z2EBYy