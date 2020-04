Η Νέα Υόρκη βίωσε τη φονικότερη ημέρα της από τον νέο κορονοϊό, με 562 νέους θανάτους σε ένα 24ωρο στην πολιτεία και το σύνολο των νεκρών να ανέρχεται σε 2.935, έγινε σήμερα γνωστό από τον κυβερνήτη Άντριου Κουόμο.

Ο Κουόμο προειδοποίησε ότι άνθρωποι θα πεθάνουν σύντομα εξαιτίας της έλλειψης αναπνευστήρων, νοσοκομειακών κλινών, ενώ απηύθυνε έκκληση για αποστολή πόρων στη Νέα Υόρκη, που θα βοηθήσουν την πολιτεία να αντιμετωπίσει την ολοένα κι εντεινόμενη κρίση.

New York Gov. Andrew Cuomo: "There is no governor who is arguing that their state's rights are being trampled…Every state is saying the same thing: I need help." https://t.co/S9ygVbrPAS pic.twitter.com/3MuivxaAdw