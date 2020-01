Η φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου μετέτρεψε εγκέφαλο σε γυαλί!

Υαλοποιημένος εγκέφαλος / Πηγή: The New England Journal of Medicine

Σε γυαλί μετατράπηκε ο εγκέφαλος ενός 25χρονου άνδρα που πέθανε στην πόλη Ερκολάνο της Ιταλίας, κοντά στην Πομπηία, κατά την τρομερή έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Ιταλοί ερευνητές βρήκαν για πρώτη φορά τμήματα ενός υαλώδους μαύρου υλικού μέσα στην κρανιακή κοιλότητα του θύματος και εικάζουν ότι η πολύ υψηλή θερμότητα λόγω της ηφαιστειακής έκρηξης οδήγησε στην μετατροπή του εγκεφαλικού ιστού σε γυαλί.