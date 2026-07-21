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Αμερικανός αξιωματούχος: «Σύντομα» οι ανακοινώσεις για νέους δασμούς σε 60 οικονομίες

Οι νέοι δασμοί αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ
Δασμοί τώρα, τι μετά;: Οι κινήσεις που μελετά ο Τραμπ / REUTERS / Kent Nishimura
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Σε νέο γύρο δασμών ετοιμάζεται να προχωρήσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται «σύντομα», σύμφωνα με τον Αμερικανό Εμπορικό Εκπρόσωπο (UATR) Τζέιμισον Γκριρ.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε στο CNBC, ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, προέβλεψε ότι δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν «σύντομα». 

Την ώρα που οι υπηρεσίες του ξεκίνησαν έρευνες για ορισμένες εμπορικές πρακτικές, στοχεύοντας κυρίως την αναγκαστική εργασία, τα αποτελέσματα αναμένονται έως το τέλος της εβδομάδας και «θα δούμε σύντομα κινήσεις», ακόμα κι αν «δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Γκριρ.

Αυτοί οι δασμοί, που θα μπορούσαν να επιβληθούν σε βάρος των κυρίων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο εκείνων που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο χρόνο.

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