Κόσμος

Η Γερμανία αναχαίτισε με Eurofighters ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος στη Βαλτική

Τα γερμανικά μαχητικά συνόδευσαν το αεροπλάνο μέχρι να το παραδώσουν σε μονάδες του ΝΑΤΟ που επιχειρούσαν από τη Σουηδία
REUTERS
REUTERS/ Benoit Tessier

Η γερμανική πολεμική αεροπορία απογείωσε το πρωί της Κυριακής (21.09.2025) δύο Eurofighters προκειμένου να αναγνωρίσουν ένα ρωσικό κατασκοπευτικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου IL-20m που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Σύμφωνα με το Reuters, μετά την οπτική αναγνώριση, τα γερμανικά μαχητικά Eurofighters συνόδευσαν το αεροπλάνο μέχρι να το παραδώσουν σε μονάδες του ΝΑΤΟ που επιχειρούσαν από τη Σουηδία.

«Για άλλη μια φορά, η δύναμη ταχείας αντίδρασης, που αποτελείται από δύο Eurofighters, έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ερευνήσει ένα μη αναγνωρισμένο αεροσκάφος χωρίς σχέδιο πτήσης ή ραδιοεπικοινωνία στον διεθνή εναέριο χώρο», ανέφερε η γερμανική πολεμική αεροπορία σε δήλωσή της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Πυρά» από το Ισραήλ για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά – «Είναι μια ανταμοιβή για τη τζιχαντιστική Χαμάς»
«Το Ισραήλ δεν θα αποδεχτεί κανένα αποσπασματικό και φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να το αναγκάσει να αποδεχτεί αδικαιολόγητα σύνορα»
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σάαρ 2
Μαχμούντ Αμπάς: Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τη Βρετανία είναι ένα «ουσιαστικό και αναγκαίο βήμα»
Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος μιλά για ένα αποφασιστικό βήμα προς την ειρήνη, ενώ ένας σκληροπυρηνικός Ισραηλινός υπουργός αντιδρά καλώντας σε άμεση προσάρτηση των κατεχόμενων εδαφών
Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς
Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος - «Η Χαμάς δεν έχει κανένα μέλλον, ούτε σε κυβέρνηση ούτε στην ασφάλεια» λέει ο Κιρ Στάρμερ
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι η Μεγάλη Βρετανία αναγνωρίζει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ
28
Βατικανό: Ο πάπας Λέων εκφράζει την αλληλεγγύη του με τη «μαρτυρική γη» της Γάζας
Από την πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο ποντίφικας υπενθύμισε ότι κανένα μέλλον δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία ή την εκδίκηση, καλώντας σε ειρήνη για τον παλαιστινιακό λαό
Ο Πάπας Λέων ΙΔ' 3
Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Επιμένουν τα προβλήματα σε Χίθροου, Βερολίνο και Βρυξέλλες – Αγώνας δρόμου για πλήρη αποκατάσταση
Μετά την κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε το σύστημα check-in, τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δυσκολεύονται ακόμη να αποκαταστήσουν πλήρως τις υπηρεσίες τους, με καθυστερήσεις και ακυρώσεις να συνεχίζουν να ταλαιπωρούν ταξιδιώτες
Επιβάτες στο αεροδρόμιο Χίθροου
Newsit logo
Newsit logo