Η Γερμανία αναχαίτισε με Eurofighters ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος στη Βαλτική

Η γερμανική πολεμική αεροπορία απογείωσε το πρωί της Κυριακής (21.09.2025) δύο Eurofighters προκειμένου να αναγνωρίσουν ένα ρωσικό κατασκοπευτικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου IL-20m που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Σύμφωνα με το Reuters, μετά την οπτική αναγνώριση, τα γερμανικά μαχητικά Eurofighters συνόδευσαν το αεροπλάνο μέχρι να το παραδώσουν σε μονάδες του ΝΑΤΟ που επιχειρούσαν από τη Σουηδία.

«Για άλλη μια φορά, η δύναμη ταχείας αντίδρασης, που αποτελείται από δύο Eurofighters, έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ερευνήσει ένα μη αναγνωρισμένο αεροσκάφος χωρίς σχέδιο πτήσης ή ραδιοεπικοινωνία στον διεθνή εναέριο χώρο», ανέφερε η γερμανική πολεμική αεροπορία σε δήλωσή της.