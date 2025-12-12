Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για «εκστρατεία αποσταθεροποίησης» στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές

Μάλιστα το Βερολίνο κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις και τον προειδοποίησε ότι θα «ληφθούν μέτρα» απέναντι στις ενέργειες της Μόσχας
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς / REUTERS / Lisi Niesner

Ένα ακόμα περιστατικό, ενδεικτικό του υβριδικού πολέμου εναντίον της Ευρώπης για τον οποίο κατηγορείται η Ρωσία, αποκαλύφθηκε σήμερα (12.1202.25) στην Γερμανία.

Ειδικότερα, η Γερμανία υποστήριξε πως η Ρωσία βρίσκεται πίσω από μια κυβερνοεπίθεση που είχε ως στόχο το εθνικό σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Ακόμα, οι γερμανικές αρχές κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι πραγματοποίησε  μια «εκστρατεία» αποσταθεροποίησης κατά την διάρκεια των τελευταίων γερμανικών βουλευτικών εκλογών.

«Η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU είναι υπεύθυνη γι’ αυτή την επίθεση» πληροφορικής που διαπράχθηκε τον Αύγουστο 2024 και «η Ρωσία επιχείρησε, μέσω της εκστρατείας Storm1516, να επηρεάσει και να αποσταθεροποιήσει» τις τελευταίες εκλογές το Φεβρουάριο, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Γι’ αυτό σήμερα το πρωί καλέσαμε τον Ρώσο πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών και καταστήσαμε σαφές ότι παρακολουθούμε πολύ στενά τις ενέργειες της Ρωσίας και θα αναλάβουμε δράση εναντίον τους», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το Reuters.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο δεν αντέδρασε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
132
101
64
63
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo