Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για «εκστρατεία αποσταθεροποίησης» στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές

Ένα ακόμα περιστατικό, ενδεικτικό του υβριδικού πολέμου εναντίον της Ευρώπης για τον οποίο κατηγορείται η Ρωσία, αποκαλύφθηκε σήμερα (12.1202.25) στην Γερμανία.

Ειδικότερα, η Γερμανία υποστήριξε πως η Ρωσία βρίσκεται πίσω από μια κυβερνοεπίθεση που είχε ως στόχο το εθνικό σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Ακόμα, οι γερμανικές αρχές κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι πραγματοποίησε μια «εκστρατεία» αποσταθεροποίησης κατά την διάρκεια των τελευταίων γερμανικών βουλευτικών εκλογών.

«Η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU είναι υπεύθυνη γι’ αυτή την επίθεση» πληροφορικής που διαπράχθηκε τον Αύγουστο 2024 και «η Ρωσία επιχείρησε, μέσω της εκστρατείας Storm1516, να επηρεάσει και να αποσταθεροποιήσει» τις τελευταίες εκλογές το Φεβρουάριο, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Γι’ αυτό σήμερα το πρωί καλέσαμε τον Ρώσο πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών και καταστήσαμε σαφές ότι παρακολουθούμε πολύ στενά τις ενέργειες της Ρωσίας και θα αναλάβουμε δράση εναντίον τους», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το Reuters.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο δεν αντέδρασε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει.