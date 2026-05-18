Γροιλανδία σε εκπρόσωπο Τραμπ: Δεν είμαστε προς πώληση, έχουμε αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα αυτοδιάθεσης

«Ήταν μια πρώτη εποικοδομητική συνάντηση», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας
Ο Τζεφ Λάντρι κυβερνήτης της Λουιζιάνα / REUTERS /Carlos Barria / File Photo
Έπειτα από την έναρξη μιας χρονιάς που σηματοδοτήθηκε από την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να «ελέγξει» την Γροιλανδία, μιας δανέζικης αυτόνομης περιοχής στην Αρκτική, η Κοπεγχάγη και το Νουούκ πέτυχαν τη συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας για να συζητηθούν οι ανησυχίες των ΗΠΑ, ιδίως σε σχέση με τη στρατιωτική παρουσία τους.

Ο Τζεφ Λάντρι, εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ και κυβερνήτης της Λουιζιάνα, έφτασε χθες Κυριακή (17.05.2026) στη Γροιλανδία, όπου θα παραστεί σε ένα οικονομικό φόρουμ που θα διεξαχθεί στη γροιλανδέζικη πρωτεύουσα τη 19η και την 20ή Μαΐου, προτού συμμετάσχει στα εγκαίνια των νέων γραφείων του αμερικανικού προξενείου στη νήσο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γιενς Φρέντερικ Νίλσεν, έκανε σήμερα (18.05.20260 λόγο για μια πρώτη «εποικοδομητική» συνάντηση με τον Τζεφ Λάντρι, παρά την απουσία αλλαγής στην αμερικανική στάση.

«Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση, όπου μπορέσαμε να συζητήσουμε με καλή διάθεση και με μεγάλο αμοιβαίο σεβασμό», είπε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης.

«Υπενθυμίσαμε με σαφήνεια ότι ο λαός της Γροιλανδίας δεν είναι προς πώληση και ότι οι Γροιλανδοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Δεν είναι ένα θέμα προς διαπραγμάτευση», υπογράμμισε ο Νίλσεν.

«Αυτή η συνάντηση δεν μου έδειξε κανένα σημάδι πως οτιδήποτε έχει αλλάξει» στην αμερικανική θέση, διαπίστωσε εντούτοις.

«Το σημείο εκκίνησής μας δεν έχει αλλάξει. Έχουμε την κόκκινη γραμμή μας. Το σημείο εκκίνησης των Αμερικανών επίσης δεν έχει αλλάξει», επισήμανε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Μούτε Έγκεντε.

«Οι συνομιλίες διεξήχθησαν στους κόλπους της ομάδας εργασίας», υπογράμμισε ο Έγκεντε: «Δεν θα έχουμε παράλληλες συζητήσεις».

Τραγωδία στις Μαλδίβες: Πυκνώνει το μυστήριο καθώς ο εκπαιδευτής βρέθηκε μακριά από τους άλλους 4 δύτες στο υποθαλάσσιο σπήλαιο
Η σορός του Τζιανλούκα Μπενεντέτι, ανασύρθηκε την Παρασκευή (15.05.2026) κοντά στην είσοδο της σπηλιάς Thinwana Kandu, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις δύτες εντοπίστηκαν σήμερα (18.05.2026), όταν τρεις επίλεκτοι Φινλανδοί δύτες κατάφεραν να φτάσουν στο εσωτερικό της
Επιχείρηση δυτών στις Μαλδίβες
