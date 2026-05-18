Κόσμος

Τουρκία: 17χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε εστιατόριο κοντά στην Μερσίνη – 4 νεκροί και 8 τραυματίες

Ανθρωποκυνηγητό εξαπέλυσαν οι αρχές για τον εντοπισμό του δράστη - Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της επίθεσης
Πυροβολισμοί σε εστιατόριο στην Μερσίνη
Πυροβολισμοί σε εστιατόριο στην Μερσίνη / X
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε στην Τουρκία για πυροβολισμούς κοντά στην πόλη Μερσίνη, με έναν ανήλικο να ανοίγει πυρ και να αφήνει πίσω του νεκρούς και τραυματίες, μέσα σε εστιατόριο καθώς φαίνεται να είχε προσωπικά με τους ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν κοντά στην πόλη Μερσίνη, με τον άνδρα να πυροβολεί σε εστιατόριο στην Τουρκία και να σπέρνει τον πανικό σε υπαλλήλους και πελάτες.

Ο φερόμενος ως δράστης, εξακολουθεί να διαφεύγει, σύμφωνα με τα ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA.

 

 

Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα 18.05.2026, το μεσημέρι στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνας, ενώ όπως φαίνεται δράστης είναι ο 17χρονος Μετίν Ο., ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος.

Ο ανήλικος άνοιξε πυρ με καραμπίνα προς το εστιατόριο που ανήκε στους αδελφούς Σαμπρί και Σαμέτ Παν.

Ο άνδρας φαίνεται να άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει.

Ακαριαίος ήταν ο θάνατος ενός εκ των ιδιοκτητών, Σαμπρί Παν, ενώ στη συνέχεια, υπέκυψαν στα τραύματά τους ο Αχμέτ Ερτζάν Τζαν, καθώς και οι τραυματίες Γιουσούφ Οκτάι και Αμπντουλάχ Κοτζά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τέσσερις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φεύγοντας από το σημείο συνέχισε να πυροβολεί σε διαφορετικές περιοχές της πόλης.

Από τους πυροβολισμούς κατά μήκος της διαδρομής του δράστη τραυματίστηκαν επίσης οκτώ άτομα, τα οποίαμεταφέρθηκαν στο τοπικό κρατικό νοσοκομείο, με τον αριθμό των τραυματιών να μην αποκλείεται να ανέβει.

 

 

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν ένα λευκό αυτοκίνητο να πλησιάζει το σημείο, να σταματά και να ανοίγει πυρ προς τους ανθρώπους που βρίσκονταν έξω από το κατάστημα.

 

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις χωροφυλακής και ασθενοφόρα, ενώ έχει δημιουργηθεί εκτεταμένος κλοιός ασφαλείας.

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου, με τη συνδρομή και ελικοπτέρου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
121
118
112
110
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραγωδία στις Μαλδίβες: Πυκνώνει το μυστήριο καθώς ο εκπαιδευτής βρέθηκε μακριά από τους άλλους 4 δύτες στο υποθαλάσσιο σπήλαιο
Η σορός του Τζιανλούκα Μπενεντέτι, ανασύρθηκε την Παρασκευή (15.05.2026) κοντά στην είσοδο της σπηλιάς Thinwana Kandu, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις δύτες εντοπίστηκαν σήμερα (18.05.2026), όταν τρεις επίλεκτοι Φινλανδοί δύτες κατάφεραν να φτάσουν στο εσωτερικό της
Επιχείρηση δυτών στις Μαλδίβες
Newsit logo
Newsit logo