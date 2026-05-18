Τουρκία: 17χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε εστιατόριο κοντά στην Μερσίνη – 4 νεκροί και 8 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην Τουρκία για πυροβολισμούς κοντά στην πόλη Μερσίνη, με έναν ανήλικο να ανοίγει πυρ και να αφήνει πίσω του νεκρούς και τραυματίες, μέσα σε εστιατόριο καθώς φαίνεται να είχε προσωπικά με τους ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν κοντά στην πόλη Μερσίνη, με τον άνδρα να πυροβολεί σε εστιατόριο στην Τουρκία και να σπέρνει τον πανικό σε υπαλλήλους και πελάτες.

Ο φερόμενος ως δράστης, εξακολουθεί να διαφεύγει, σύμφωνα με τα ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA.

Pompalı tüfekli saldırgan Mersin’i kana buladı: 4 ölü 8 yaralı!



Mersin Tarsus’ta Metin Ö. adlı kişinin düzenlediği pompalı tüfekli saldırlarda restoran sahibi Sabri Pan ve Ahmet Ercan Can’ın da arasında bulunduğu 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα 18.05.2026, το μεσημέρι στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνας, ενώ όπως φαίνεται δράστης είναι ο 17χρονος Μετίν Ο., ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος.

Ο ανήλικος άνοιξε πυρ με καραμπίνα προς το εστιατόριο που ανήκε στους αδελφούς Σαμπρί και Σαμέτ Παν.

Ο άνδρας φαίνεται να άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει.

Ακαριαίος ήταν ο θάνατος ενός εκ των ιδιοκτητών, Σαμπρί Παν, ενώ στη συνέχεια, υπέκυψαν στα τραύματά τους ο Αχμέτ Ερτζάν Τζαν, καθώς και οι τραυματίες Γιουσούφ Οκτάι και Αμπντουλάχ Κοτζά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τέσσερις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φεύγοντας από το σημείο συνέχισε να πυροβολεί σε διαφορετικές περιοχές της πόλης.

Από τους πυροβολισμούς κατά μήκος της διαδρομής του δράστη τραυματίστηκαν επίσης οκτώ άτομα, τα οποίαμεταφέρθηκαν στο τοπικό κρατικό νοσοκομείο, με τον αριθμό των τραυματιών να μην αποκλείεται να ανέβει.

Mersin’in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.



Pompalı Tüfekli Dehşet: 4 Kişi Hayatını Kaybetti



Mersin’in Tarsus ilçesinde restorana düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν ένα λευκό αυτοκίνητο να πλησιάζει το σημείο, να σταματά και να ανοίγει πυρ προς τους ανθρώπους που βρίσκονταν έξω από το κατάστημα.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις χωροφυλακής και ασθενοφόρα, ενώ έχει δημιουργηθεί εκτεταμένος κλοιός ασφαλείας.

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου, με τη συνδρομή και ελικοπτέρου.