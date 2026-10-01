Κόσμος

Η Google παρουσίασε το Gemini 4 Argon με 1 εκατ. Tokens: Το νέο μοντέλο AI «χτυπά» κορυφή σε κυβερνοάμυνα και προγραμματισμό

Από τον εντοπισμό ευπαθειών ασφαλείας μέχρι τη μεταφορά κώδικα - Νομικά, χρηματοοικονομικά και φορολογικά επίσης στο επίκεντρο - Οι επιδόσεις και το χρονοδιάγραμμα διάθεσης
Google, έμβλημα, Ινδία
Επισκέπτες περπατούν κοντά στο λογότυπο της Google στο Bharat Mandapam, στο Νέο Δελχί της Ινδίας (Φωτογραφία Αρχείου: Bhawika Chhabra / Reuters)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Έως και 1 εκατομμύριο tokens, σύνθετες εργασίες προγραμματισμού και επιδόσεις που, σύμφωνα με την Google, το φέρνουν στην κορυφή αρκετών εργαλείων αξιολόγησης: το Gemini 4 Argon είναι η νέα πρόταση της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο αυτή τη φορά τις πλέον απαιτητικές και εξειδικευμένες εργασίες.

Η Google σχεδίασε το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για χρήση σε πεδία όπως η ανάπτυξη λογισμικού, η κυβερνοάμυνα, τα χρηματοοικονομικά, τα νομικά και τα φορολογικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε εργασίες που απαιτούν μεγάλο όγκο επεξεργασίας και εξειδικευμένη γνώση. Το Gemini 4 Argon παρουσιάστηκε την Τετάρτη (30.09.2026) και αναμένεται να διατεθεί σταδιακά στους χρήστες.

Έως 1 εκατομμύριο tokens

Μία από τις βασικές δυνατότητες του Gemini 4 Argon είναι η παραγωγή έως και 1 εκατομμυρίου tokens. Τα tokens είναι, με απλά λόγια, τα μικρά τμήματα στα οποία ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης χωρίζει το κείμενο προκειμένου να το επεξεργαστεί και να παράγει απαντήσεις.

Το αυξημένο όριο επιτρέπει στο νέο μοντέλο να ολοκληρώνει εργασίες πολύ μεγάλης έκτασης και να παράγει αντίστοιχα μεγάλο όγκο περιεχομένου. Η Google υποστηρίζει ότι πρόκειται για το υψηλότερο όριο παραγωγής που προσφέρεται αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Gemini 4 Argon: Οι επιδόσεις σε προγραμματισμό και κυβερνοάμυνα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η εταιρεία και στις επιδόσεις του Gemini 4 Argon στα εργαλεία αξιολόγησης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Στον προγραμματισμό, το νέο μοντέλο κατέγραψε επίδοση 77,9% στο DeepSWE v1.1, το οποίο αξιολογεί την απόδοση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικές και σύνθετες εργασίες μηχανικής λογισμικού μεγάλης διάρκειας. Σύμφωνα με την Google, πρόκειται για νέο κορυφαίο αποτέλεσμα.

Στην κυβερνοάμυνα, το Gemini 4 Argon πέτυχε βαθμολογία 68% στο CWE-bench, ισοβαθμώντας στην πρώτη θέση. Το συγκεκριμένο εργαλείο εξετάζει κατά πόσο ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει και να αποκαθιστά ευπάθειες ασφαλείας σε λογισμικό.

Το Argon κατέλαβε επίσης την πρώτη θέση στον δείκτη Vals Index, ο οποίος αξιολογεί τον οικονομικό αντίκτυπο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε εργασίες που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση. Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα χρηματοοικονομικά, ο προγραμματισμός, τα νομικά και τα φορολογικά.

Ήδη χρησιμοποιείται στο εσωτερικό της Google

Το νέο μοντέλο δεν βρίσκεται μόνο σε πειραματικό επίπεδο. Σύμφωνα με την Google, χιλιάδες εργαζόμενοί της χρησιμοποιούν ήδη το Gemini 4 Argon σε εξειδικευμένες εργασίες προγραμματισμού και έρευνας.

Μεταξύ των εφαρμογών του περιλαμβάνεται η μεταφορά βιβλιοθηκών κώδικα από τις γλώσσες C και C++ στη Rust, καθώς και ο εντοπισμός τρόπων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της μνήμης στα data centers της εταιρείας.

Η Google εκτιμά ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις βελτιστοποίησης μπορούν να αποδεσμεύσουν περισσότερα από 300 TiB μνήμης στις υποδομές της.

Πότε θα γίνει διαθέσιμο

Η διάθεση του Gemini 4 Argon θα γίνει σταδιακά. Σε πρώτη φάση, το μοντέλο δοκιμάζεται από επιλεγμένους συνεργάτες μέσω του προγράμματος Fairwind.

Στη συνέχεια προβλέπεται να διατεθεί ευρύτερα, αρχικά σε πελάτες επί πληρωμή του API και σε συνδρομητές της υπηρεσίας Google AI Ultra.

Η Google επισημαίνει ότι η σταδιακή διάθεση εντάσσεται στη διαδικασία ελέγχου της ασφάλειας των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι δυνατότητές τους γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
181
146
142
137
115
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βρετανία: Στο μικροσκόπιο ισλαμικό κέντρο για κηρύγματα περί βίας κατά γυναικών και εκτέλεσης ομοφυλοφίλων
Η Charity Commission εξετάζει καταγγελίες για το Hackney Islamic Community Centre στο ανατολικό Λονδίνο - Τι φέρονται να υποστήριξαν ομιλητές σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο
Γιασίν Μούνιε
Συγκλονιστικά πλάνα μετά την πτήση «θρίλερ» της Flydubai στη Σαουδική Αραβία - Έβγαζαν με φορεία τους επιβάτες, «σκοτώστε με» φώναζε ο συγκυβερνήτης
«Είναι σαφές ότι ο συγκυβερνήτης είχε αυτοκτονικές τάσεις, γνωρίζουμε ότι είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση» τονίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου
FLYDUBAI
Συνελήφθη 16χρονος Ρουμάνος χάκερ στην Ισπανία, για πάνω από 1.000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως - Έρευνες της Europol και στην Ελλάδα
Η Europol ανέφερε ότι η KillSec απειλούσε οργανισμούς ότι θα δημοσιεύσει κλεμμένα αρχεία, εκτός εάν πληρώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για λύτρα - Έφοδοι σε σπίτια σε Ισπανία, Ελλάδα, Ρουμανία και Βρετανία
Χάκερ
Φλέγεται η Γαλλία από τις μαθητικές διαδηλώσεις - Τραυματίες και περισσότερες από 440 συλλήψεις
Η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ανεύθυνες τις διαδηλώσεις αλλά λέει ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
REUTERS
9
Newsit logo
Newsit logo