Η Google παρουσίασε το Gemini 4 Argon με 1 εκατ. Tokens: Το νέο μοντέλο AI «χτυπά» κορυφή σε κυβερνοάμυνα και προγραμματισμό

Έως και 1 εκατομμύριο tokens, σύνθετες εργασίες προγραμματισμού και επιδόσεις που, σύμφωνα με την Google, το φέρνουν στην κορυφή αρκετών εργαλείων αξιολόγησης: το Gemini 4 Argon είναι η νέα πρόταση της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο αυτή τη φορά τις πλέον απαιτητικές και εξειδικευμένες εργασίες.

Η Google σχεδίασε το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για χρήση σε πεδία όπως η ανάπτυξη λογισμικού, η κυβερνοάμυνα, τα χρηματοοικονομικά, τα νομικά και τα φορολογικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε εργασίες που απαιτούν μεγάλο όγκο επεξεργασίας και εξειδικευμένη γνώση. Το Gemini 4 Argon παρουσιάστηκε την Τετάρτη (30.09.2026) και αναμένεται να διατεθεί σταδιακά στους χρήστες.

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Έως 1 εκατομμύριο tokens

Μία από τις βασικές δυνατότητες του Gemini 4 Argon είναι η παραγωγή έως και 1 εκατομμυρίου tokens. Τα tokens είναι, με απλά λόγια, τα μικρά τμήματα στα οποία ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης χωρίζει το κείμενο προκειμένου να το επεξεργαστεί και να παράγει απαντήσεις.

Το αυξημένο όριο επιτρέπει στο νέο μοντέλο να ολοκληρώνει εργασίες πολύ μεγάλης έκτασης και να παράγει αντίστοιχα μεγάλο όγκο περιεχομένου. Η Google υποστηρίζει ότι πρόκειται για το υψηλότερο όριο παραγωγής που προσφέρεται αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Gemini 4 Argon: Οι επιδόσεις σε προγραμματισμό και κυβερνοάμυνα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η εταιρεία και στις επιδόσεις του Gemini 4 Argon στα εργαλεία αξιολόγησης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

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Στον προγραμματισμό, το νέο μοντέλο κατέγραψε επίδοση 77,9% στο DeepSWE v1.1, το οποίο αξιολογεί την απόδοση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικές και σύνθετες εργασίες μηχανικής λογισμικού μεγάλης διάρκειας. Σύμφωνα με την Google, πρόκειται για νέο κορυφαίο αποτέλεσμα.

Στην κυβερνοάμυνα, το Gemini 4 Argon πέτυχε βαθμολογία 68% στο CWE-bench, ισοβαθμώντας στην πρώτη θέση. Το συγκεκριμένο εργαλείο εξετάζει κατά πόσο ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει και να αποκαθιστά ευπάθειες ασφαλείας σε λογισμικό.

Το Argon κατέλαβε επίσης την πρώτη θέση στον δείκτη Vals Index, ο οποίος αξιολογεί τον οικονομικό αντίκτυπο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε εργασίες που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση. Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα χρηματοοικονομικά, ο προγραμματισμός, τα νομικά και τα φορολογικά.

Ήδη χρησιμοποιείται στο εσωτερικό της Google

Το νέο μοντέλο δεν βρίσκεται μόνο σε πειραματικό επίπεδο. Σύμφωνα με την Google, χιλιάδες εργαζόμενοί της χρησιμοποιούν ήδη το Gemini 4 Argon σε εξειδικευμένες εργασίες προγραμματισμού και έρευνας.

Μεταξύ των εφαρμογών του περιλαμβάνεται η μεταφορά βιβλιοθηκών κώδικα από τις γλώσσες C και C++ στη Rust, καθώς και ο εντοπισμός τρόπων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της μνήμης στα data centers της εταιρείας.

Η Google εκτιμά ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις βελτιστοποίησης μπορούν να αποδεσμεύσουν περισσότερα από 300 TiB μνήμης στις υποδομές της.

Πότε θα γίνει διαθέσιμο

Η διάθεση του Gemini 4 Argon θα γίνει σταδιακά. Σε πρώτη φάση, το μοντέλο δοκιμάζεται από επιλεγμένους συνεργάτες μέσω του προγράμματος Fairwind.

Στη συνέχεια προβλέπεται να διατεθεί ευρύτερα, αρχικά σε πελάτες επί πληρωμή του API και σε συνδρομητές της υπηρεσίας Google AI Ultra.

Η Google επισημαίνει ότι η σταδιακή διάθεση εντάσσεται στη διαδικασία ελέγχου της ασφάλειας των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι δυνατότητές τους γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες.