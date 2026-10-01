Βρετανία: Στο μικροσκόπιο ισλαμικό κέντρο για κηρύγματα περί βίας κατά γυναικών και εκτέλεσης ομοφυλοφίλων

Στο μικροσκόπιο των αρχών στη Βρετανία έχει μπει ισλαμικό κοινοτικό κέντρο στο ανατολικό Λονδίνο, μετά από καταγγελίες για κηρύγματα με ακραίες αναφορές στη σωματική τιμωρία γυναικών, την ομοφυλοφιλία και τη θανατική ποινή.

Πρόκειται για το Hackney Islamic Community Centre στο Λονδίνο, γνωστό και ως Masjid Daar Al-Hadeeth, το οποίο λειτουργεί στη Βρετανία με καθεστώς φιλανθρωπικού οργανισμού. Η Charity Commission, η αρμόδια εποπτική αρχή, επιβεβαίωσε ότι εξετάζει τις καταγγελίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ήδη διαπιστωθεί κάποια παράβαση.

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Την υπόθεση έφερε στη Charity Commission η National Secular Society (NSS), οργάνωση που υποστηρίζει τον διαχωρισμό Κράτους και θρησκείας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, περιεχόμενο που συνδέεται με το κέντρο και έχει δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνει απόψεις που, κατά την NSS, δεν συμβαδίζουν με τον κοινωφελή χαρακτήρα που πρέπει να έχει ένας οργανισμός με φιλανθρωπικό καθεστώς.

Hackney Islamic Community Centre’s Yasmin Munye has urged men to hit wives who leave the house without permission or refuse sex, “to show them who is in charge.”



This same preacher said gay men should be executed under Sharia, by the sword or thrown off a building.



How is this… pic.twitter.com/cNBTtpwV3m — Sedd (@SeddSezz) October 1, 2026

Οι αναφορές στη σωματική τιμωρία των γυναικών και στους ομοφυλόφυλους

Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων βίντεο με διαλέξεις του Γιασίν Μούνιε, ο οποίος παρουσιάζεται ως «ustaadh», δηλαδή δάσκαλος της ισλαμικής πίστης.

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Σε μία από αυτές φέρεται να αναφέρεται στην «ανυπακοή» μιας γυναίκας προς τον σύζυγό της, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή την άρνηση σεξουαλικής επαφής χωρίς, κατά τον ίδιο, δικαιολογία.

Στο ίδιο πλαίσιο εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι ο άνδρας πρέπει αρχικά να συμβουλεύσει τη σύζυγό του, στη συνέχεια να απέχει από τη σεξουαλική επαφή μαζί της και τελικά να προχωρήσει σε «σωματική πειθαρχία», κάνοντας λόγο για «ελαφρύ χτύπημα».

Σε άλλο σημείο φέρεται να αναφέρει ότι εάν μια γυναίκα συνεχίζει να μην υπακούει, ο σύζυγος δεν έχει πλέον υποχρέωση να της προσφέρει κατοικία.

Ιδιαίτερα σοβαρές αντιδράσεις προκαλούν και αναφορές του ίδιου ομιλητή στις σχέσεις μεταξύ ανδρών.

Ο Μούνιε φέρεται να τις χαρακτηρίζει «μία από τις χειρότερες πράξεις» και να υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με τη δική του ερμηνεία της Σαρίας, μπορεί να προβλέπεται ακόμη και εκτέλεση.

Στις συγκεκριμένες διαλέξεις φέρεται επίσης να αναφέρεται σε μεθόδους εκτέλεσης που έχουν περιγραφεί από ορισμένους ισλαμικούς μελετητές.

"Boycott her in bed… and discipline them physically as well, by lightly hitting them to show who is in charge."



That's what worshippers were told at the Hackney Islamic Community Centre, a London mosque with charitable status and tax breaks for "the advancement of religion."… — Women For Restore (@W4Restore) October 1, 2026

Σε άλλο βίντεο, ο ίδιος ομιλητής αναφέρεται στο «sihr», δηλαδή τη μαγεία ή «μαύρη μαγεία», και φέρεται να επικροτεί τη Σαουδική Αραβία για την εφαρμογή θανατικής ποινής σε ανθρώπους που κατηγορούνται για τέτοιες πρακτικές.

Το θέμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στη Βρετανία λόγω και παλαιότερων εγκλημάτων που είχαν συνδεθεί με εξτρεμιστικές αντιλήψεις περί «μαγείας».

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει και τοποθετήσεις που αποδίδονται σε άλλον κληρικό που συνδέεται με το τέμενος, τον Αμπού Σαάντ Μοχάμεντ Αλ Ιρακί.

Σε βίντεο εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι μια γυναίκα πρέπει να συνεχίζει να υπηρετεί τον σύζυγό της ακόμη και εάν εκείνος της συμπεριφέρεται άσχημα. Παράλληλα, φέρεται να χαρακτηρίζει «ατυχή πραγματικότητα» το γεγονός ότι στη Βρετανία μια γυναίκα μπορεί να απευθυνθεί στην αστυνομία εάν δεχθεί βία από τον σύζυγό της.

«Ξέρουν ότι αν τις χτυπήσεις έστω μία φορά, θα καλέσουν την αστυνομία», εμφανίζεται να αναφέρει.

Τι καταγγέλλει η National Secular Society

Η επικεφαλής εκστρατειών της National Secular Society, Μέγκαν Μάνσον, εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι το κέντρο εξακολουθεί να διαθέτει φιλανθρωπικό καθεστώς.

Η NSS υποστηρίζει ότι οι επίμαχες διαλέξεις προωθούν ή δικαιολογούν τη βία κατά των γυναικών και ακραίες ποινές σε βάρος ομοφυλόφιλων ανδρών και ανθρώπων που κατηγορούνται για μαγεία.

Η οργάνωση ζητά παράλληλα να εξεταστεί συνολικότερα ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται στη Βρετανία ο φιλανθρωπικός σκοπός της «προώθησης της θρησκείας».

Έσοδα πάνω από 191.000 λίρες

Το Hackney Islamic Community Centre είναι καταχωρισμένο ως φιλανθρωπικός οργανισμός και δηλώνει ως σκοπό του την προώθηση της ισλαμικής πίστης και την προσφορά στην κοινωνία.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία που επικαλείται η καταγγελία, για το οικονομικό έτος έως τον Μάρτιο του 2025 είχε έσοδα 191.097 λιρών, με σχεδόν 155.000 λίρες να προέρχονται από άμεσες δωρεές.

Τον Απρίλιο το κέντρο επανεγγράφη ως Charitable Incorporated Organisation (CIO), μια νομική μορφή που χρησιμοποιείται από φιλανθρωπικούς οργανισμούς στη Βρετανία.

SHARIA IN A LONDON "CHARITY".



Hackney Islamic Community Centre referred to the Charity Commission. Scholar Yasin Munye: husbands "lightly hitting" wives "to show who is in charge"; Sharia execution for gay men.



Re-registered as a CIO April 2026.



Britain First: strip their… pic.twitter.com/D4B3Ew7VsT — Paul Golding (@PaulGolding) September 30, 2026

Έλεγχος από την Charity Commission

Η Charity Commission επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει την καταγγελία και εξετάζει το ζήτημα στο πλαίσιο διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η βρετανική Αρχή επισημαίνει ότι όλοι οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί, ανεξάρτητα από τον σκοπό τους, πρέπει να λειτουργούν προς όφελος του κοινού και να προσφέρουν ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν πλέον τις καταγγελίες σχετικά με τα κηρύγματα και το περιεχόμενο που συνδέεται με το κέντρο στα social media, προκειμένου να αποφασίσουν εάν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

Σε αυτή τη φάση, ο έλεγχος δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί παράβαση ή ότι έχει ανοίξει επίσημη καταστατική έρευνα.

Η υπόθεση ανοίγει παράλληλα μια ευρύτερη συζήτηση στη Βρετανία για τα όρια ανάμεσα στη θρησκευτική ελευθερία, την ελευθερία έκφρασης και τις υποχρεώσεις που έχουν οι οργανισμοί με φιλανθρωπικό καθεστώς.

Το Hackney Islamic Community Centre έχει κληθεί να τοποθετηθεί σχετικά με τις καταγγελίες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί απάντησή του.