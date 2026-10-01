Flydubai: Συγκλονιστικά πλάνα μετά την πτήση «θρίλερ» στη Σαουδική Αραβία – Έβγαζαν με φορεία τους επιβάτες, «σκοτώστε με» φώναζε ο συγκυβερνήτης

Σοκ προκαλούν τα πλάνα και οι μαρτρίες επιβατών της πτήσης FZ1073 της Flydubai, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, άλλαξε πορεία προς το Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, αφού ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους μαχαίρωσε τον πιλότο με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να «χάσει αρκετά μέτρα ύψους μέσα σε λίγα λεπτά».

Ο πιλότος της Flydubai που δέχτηκε επίθεση στην απόπειρα αεροπειρατείας κατά τη διάρκεια πτήσης στη Σαουδική Αραβία, μαχαιρώθηκε στο κεφάλι και το χέρι του «κόπηκε στα δύο», όπως αποκάλυψε αποκάλυψε την Πέμπτη (01.10.2026) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου — επαινώντας τους «ήρωες» επιβάτες που απέτρεψαν την συντριβή του αεροσκάφους.

Ο Σμιτ Ματσχάρ, Ινδός υπήκοος, σε πλάνα που έκαναν το γύρο του διαδικτύου, φαίνεται σχεδόν αναίσθητος και καλυμμένος με αίματα, αφότου δέχθηκε την επίθεση με μαχαίρι από τον συγκυβερνήτη του, έναν «ριζοσπάστη ισλαμιστή» που βρισκόταν σε αποστολή αυτοκτονίας για να καταρρίψει την πτήση τους από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου στο «Fox and Friends».

«Τον μαχαίρωσαν στο κεφάλι, το χέρι του ήταν ουσιαστικά κομμένο στα δύο και υπήρχε πολύ αίμα», αποκάλυψε ο Νετανιάχου για τα φρικτά τραύματα που υπέστη ο πιλότος. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν μπορούσε να κρύψει τον θαυμασμό του για την ηρωική πράξη που επέδειξαν οι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου ενός υδραυλικού και ενός οδοντιάτρου, οι οποίοι έσπευσαν καθώς το αεροσκάφος τους έπεσε κατά 17.000 πόδια σε μόλις δύο λεπτά, χωρίς κανείς να έχει τον έλεγχο.

Οι επιβάτες του αεροσκάφους κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, δένοντάς τον με καλώδιο ακουστικών, ενώ άλλοι – συμπεριλαμβανομένων δύο πιλότων εκτός υπηρεσίας που πετούσαν ως επιβάτες- ανέλαβαν τον έλεγχο για να αποτρέψουν τη συντριβή του αεροπλάνου στην αραβική έρημο.

Πρώτες εικόνες κατά την εκκένωση δημοσιοποιήθηκαν στα social media. Ο πιλότος της flydubai Smit Machchhar εντοπίστηκε με βαριά τραύματα και δεμένος με επίδεσμο μετά την άγρια επίθεση με μαχαίρι εντός του πιλοτηρίου από τον συγκυβερνήτη του.

Ο πιλότος φέρεται να υπέστη πολλαπλά τραύματα μετά την επίθεση από τον συγκυβερνήτη του κατά τη διάρκεια της πτήσης, πριν οι επιβάτες επέμβουν και ακινητοποιήσουν τον δράστη. Τον έδεσαν με καλώδιο και κατάφεραν να επαναφέρουν το αεροσκάφος, αποτρέποντας την συντριβή του. Ο Machchhar απομακρύνθηκε μετά την προσγείωση και έλαβε εντατική ιατρική φροντίδα. Οι αεροπορικές και υπηρεσίες ασφαλείας ερευνούν το περιστατικό.

Σε βίντεο φαίνεται ο ίδιος φαίνεται έξω από το αεροσκάφος με εκτεταμένους επιδέσμους στο πάνω μέρος του σώματός του. Οι εικόνες προσφέρουν μια πρώτη ματιά στους τραυματισμούς που υπέστη ο κυβερνήτης κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης στο πιλοτήριο.

ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

https://twitter.com/fl360aero/status/2105687220946440643?s=20

«Αυτοί είναι απλοί πολίτες, ξέρετε, Ισραηλινοί πολίτες, που έγιναν ήρωες — υπερήρωες», είπε ο Νετανιάχου με έκδηλη έκπληξη για το θάρρος. «Πήραν τον έλεγχο της κατάστασης και θα μπορούσαμε σήμερα να βρισκόμαστε ενώπιον μιας τραγωδίας όπως αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου, με πτώματα διάσπαρτα στην έρημο», είπε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι ένας οδοντίατρος που επέβαινε στο αεροσκάφος έτρεξε για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση του τραυματισμένου πιλότου, ο οποίος φαίνεται σε οδυνηρά πλάνα να βρίσκεται ανάσκελα στην κουζίνα δίπλα σε έναν τοίχο λερωμένο με αίμα με μάσκα οξυγόνου στο στόμα του.

Δύο πιλότοι αναπλήρωσης στο τζετ, οι οποίοι επρόκειτο να είναι κυβερνήτες σε επόμενη πτήση, κατάφεραν να σταθεροποιήσουν το Boeing 737 Max για αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο συγκυβερνήτης, ο οποίος φαίνεται στο βίντεο δεμένος και ντυμένος με μια αιμόφυρτη στολή πιλότου, παρακαλούσε επανειλημμένα το πλήρωμα να τον σκοτώσει, είπε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου είπε ότι ο συγκυβερνήτης φώναξε στο πλήρωμα αφού τον ακινητοποίησαν. Είπε ότι ο άνδρας φώναξε: «Σκοτώστε με, σκοτώστε με». «Είναι σαφές ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις, αυτό δεν τίθεται θέμα», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι «φαίνεται πολύ πιθανό» ο άνδρας να είχε σκοπό να ρίξει το αεροπλάνο.

«Γνωρίζουμε ότι είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση», είπε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε ότι αυτό προήλθε από τις «προσωπικές πληροφορίες» του άνδρα, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. «Αυτό φαίνεται να είναι κάτι που συλλέγουμε από τις προσωπικές του πληροφορίες», είπε.

🚨ISRAELI WARRIOR HERO PASSENGERS THWART ATTEMPTED HIJACKING!🇮🇱💙

This is INSANE🤯 Cockpit footage shows Israeli passengers covered in the blood of the FlyDubai pilot who was stabbed by his co-pilot in an attempt to hijack and crash the Boeing 737 headed to Tel Aviv from Dubai.… pic.twitter.com/2PRaQ8cDW1 — Daniel Cohen (@DanielCohenTV) September 30, 2026

«Ο συγκυβερνήτης φώναζε “σκοτώστε με”»

Ο Ματσχάρ είχε αρχικά μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Ταμπούκ, όπου έλαβε θεραπεία για τα τραύματά του και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η ινδική πρεσβεία στο Ριάντ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο πιλότος ήταν σε σταθερή κατάσταση και λάμβανε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Έχει πλέον μεταφερθεί αεροπορικώς από τη Σαουδική Αραβία στα ΗΑΕ, όπου θα υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε καθώς οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες γύρω από το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ματσχάρ κατάφερε να φτάσει στην πόρτα του πιλοτηρίου, παρά το σοβαρό τραυματισμό του. Οι ενέργειες του Ματσχάρ κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης έχουν επαινεθεί από ανώτερους πολιτικούς ηγέτες. Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι τον χαρακτήρισε ήρωα, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίνεσε επίσης τις ενέργειές του.

Ο πιλότος, ο οποίος κατάγεται από τη Βομβάη, εντάχθηκε στην flydubai το 2022, έχοντας περάσει πάνω από μια δεκαετία στην SpiceJet. Το επαγγελματικό του προφίλ αναφέρει σχεδόν 9.750 ώρες εμπειρίας πτήσης με Boeing 737.

«Απέτρεψε μια επίθεση παρόμοια με την 11η Σεπτεμβρίου»

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι δήλωσε την Πέμπτη ότι ο λοχαγός Σμιτ Ματσχάρ, «χωρίς να φοβάται για τη ζωή του», «πολέμησε γενναία και απέτρεψε μια ακόμη επίθεση παρόμοια με την 11η Σεπτεμβρίου» την Τετάρτη στην πτήση FZ1073 της FlyDubai, η οποία αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Μόντι πρόσθεσε ότι η Ινδία χαιρετά τον Ματσχάρ και «προσεύχεται για την υγεία του». Η ινδική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία περιέγραψε τον «γενναίο» πιλότο ως σε σταθερή κατάσταση μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

«Ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσχάρ, ο Ινδός κυβερνήτης της πτήσης 1073 της FlyDubai, αντεπιτέθηκε αφού μαχαιρώθηκε στο πιλοτήριο», σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

«Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου – επιτρέποντας στους Ισραηλινούς επιβάτες και στο πλήρωμα των Εμιράτων να παρέμβουν και να σώσουν όλους τους επιβάτες», πρόσθεσε.