Λετονία: Ζευγάρι συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Στο στόχαστρο βάσεις του ΝΑΤΟ

Στο στόχαστρο της Ρωσίας φέρεται να είχαν βρεθεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Λετονίας, δραστηριότητες του ΝΑΤΟ και οι δίαυλοι παροχής βοήθειας προς την Ουκρανία, σε μια υπόθεση κατασκοπείας με πρωταγωνιστές ένα ζευγάρι Λετονών.

Η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας της Λετονίας (VDD) ανακοίνωσε την Πέμπτη (01.10.2026) ότι το ζευγάρι συνελήφθη ως ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας εν μέσω του πολέμου με την Ουκρανία, καθώς φέρεται να συγκέντρωνε και να παρέδιδε στην GRU πληροφορίες για το αμυντικό σύστημα της χώρας και τη στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ.

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Σύμφωνα με τις λετονικές αρχές, οι δύο ύποπτοι φέρονται να είχαν συλλέξει πληροφορίες για την αεροπορική βάση των ενόπλων δυνάμεων στο Λιελβάρντε, κοντά στη Ρίγα, τα συστήματα ραντάρ της και τις κινήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών.

Ένα από τα δύο εμπλεκόμενα άτομα «διεξήγαγε επιχειρήσεις αναγνώρισης στη στρατιωτική βάση Αντάζι,η οποία στεγάζει το ΝΑΤΟ. Επίσης, τράβηξε αεροφωτογραφίες της βάσης σε ένα μικρό ιδιωτικό αεροπλάνο για λογαριασμό της GRU», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν στις 28 Ιουνίου 2026 κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη σε συνεργασία με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (MIDD), τόνισε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας της Λετονίας (VDD). Η υπόθεση αυτή συνιστά ένα ακόμα κεφάλαιο στην υπόθεση του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας και γενικά της αντιπαράθεσης Ρωσίας – ΝΑΤΟ, η οποία φαίνεται να κλιμακώνεται.