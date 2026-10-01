Κόσμος

Emirates: Airbus A380 με προορισμό το Λονδίνο εξέπεμψε σήμα κινδύνου και προσγειώθηκε στη Φρανκφούρτη

Η πτήση EK31 από το Ντουμπάι δήλωσε γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ πετούσε στα 40.000 πόδια
Αεροσκάφος
Εικόνα αρχείου / Boris Roessler/picture-alliance/dpa/AP Images
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Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Emirates από το Ντουμπάι με προορισμό το Λονδίνο, όταν το Airbus A380 που εκτελούσε το δρομολόγιο εξέπεμψε σήμα γενικής έκτακτης ανάγκης και άλλαξε πορεία, κατευθυνόμενο προς το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Πρόκειται για την πτήση EK31 της Emirates, η οποία είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι στις 07:30 UTC με προορισμό το Χίθροου. Περίπου έξι ώρες μετά την απογείωση και ενώ το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος 40.000 ποδιών πάνω από την Ευρώπη, το πλήρωμα εξέπεμψε τον κωδικό Squawk 7700, που χρησιμοποιείται για να δηλώσει γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αμέσως μετά, το διώροφο Airbus A380-800 άρχισε να χάνει γρήγορα ύψος και ζήτησε να αλλάξει πορεία προς τη Φρανκφούρτη. Το αεροσκάφος προσέγγισε τον διάδρομο 25L και προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 16:09 τοπική ώρα. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τον διάδρομο και στάθμευσε σε απομακρυσμένη θέση του αεροδρομίου.

Η Emirates επιβεβαίωσε την έκτακτη αλλαγή του δρομολογίου, αποδίδοντάς την σε επιχειρησιακούς λόγους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Για να περιοριστεί η ταλαιπωρία των επιβατών, η αεροπορική εταιρεία προγραμμάτισε νέα πτήση από τη Φρανκφούρτη προς το Λονδίνο. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι προχωρά σε αλλαγές κρατήσεων για όσους επηρεάστηκαν στις πτήσεις ανταπόκρισης, ώστε να συνεχίσουν προς τον τελικό προορισμό τους.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα μία πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, την Τετάρτη (30/9/26), αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών.

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