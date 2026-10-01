Κόσμος

Η Γαλλία φλέγεται από τις μαθητικές διαδηλώσεις – Τραυματίες και περισσότερες από 440 συλλήψεις

Η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ανεύθυνες τις διαδηλώσεις αλλά λέει ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
REUTERS
REUTERS / Abdul Saboor
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Ζητούν πιο ανθρώπινες συνθήκες μαθήματος και λένε «όχι» σε πολυπληθείς τάξεις, έλλειψη εκπαιδευτικών και προβληματικές σχολικές υποδομές. Οι μαθητές στη Γαλλία, παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, βγαίνουν στους δρόμους και ταράζουν τα πράγματα στο Παρίσι.

Ο υπουργός Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ μιλάει για 76 τραυματισμούς μαθητών και προσωπικού από την έναρξη των κινητοποιήσεων ενώ οι αρχές ανακοινώνουν περισσότερες από 440 συλλήψεις, με το Παρίσι να εξακολουθεί να φλέγεται.

Ωστόσο οι κινητοποιήσεις, μπορεί να ξεκίνησαν από το Παρίσι αλλά δεν περιορίζονται μόνο εκεί. Παίρνουν πλέον τη μορφή «χιονοστιβάδας» και συνεχίζουν στη Λιλ, στη Λυών, στη Μασσαλία, στο Μπορντό και στη Ρεν.

Οι μαθητές κλείνουν σχολεία και βάζουν φωτιά σε κάδους και αντικείμενα ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, επιτίθενται σε αστυνομικούς που «απαντούν» κάνοντας χρήση χημικών.

Τα παιδιά μιλούν για ρημαγμένα σχολεία, ανεπαρκείς πόρους και στρεσογόνες εξετάσεις.

Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και οι αποκλεισμοί, οι οποίοι ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και την Τρίτη (29/9/26) συνέπεσαν με μια ευρύτερη απεργία στο δημόσιο τομέα, έχουν γίνει εστία πολιτικής έντασης σε μια ευαίσθητη στιγμή για τη Γαλλία, με την κυβέρνηση να παρουσιάζει σήμερα (1/10/26) Πέμπτη, τον προϋπολογισμό της χώρας για το 2027 με περικοπή δαπανών και στόχο τη μείωση της πίεσης στα δημόσια οικονομικά.

Πολιτικοί από το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα “Ανυπότακτη Γαλλία” συμμετέχουν στις διαδηλώσεις και αξιωματούχοι και πολιτικοί προερχόμενοι από άλλο πολιτικό στρατόπεδο έχουν καταγγείλει το κόμμα για τη ρητορική του που, όπως ισχυρίζονται, υποδαυλίζει την οργή των μαθητών.

Ο Μπαλί Μπαγκαγιοκό, ο δήμαρχος του Σεν Ντενί, ο οποίος προέρχεται από την “Ανυπότακτη Γαλλία” και βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης, υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν. Ο υπουργός Εσωτερικών Λορέν Νουνιές δήλωσε στο δίκτυο BFM ότι περίπου 440 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τις διαδηλώσεις- οι περισσότεροι ανήλικοι.

Ο ίδιος είπε ότι σημειώθηκαν επτά περιστατικά κατά τα οποία διαδηλωτές έριξαν υδροχλωρικό οξύ στα μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στη Γαλλία οι δημόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκονται στη μέση της κατάταξης ανάμεσα στις χώρες μέλη και αυξήθηκαν κατά το διάστημα 2015-2022 αλλά η αναλογία τους στον προϋπολογισμό έχει ελαφρά μειωθεί.

Η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ανεύθυνες τις διαδηλώσεις αλλά λέει ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

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