Η Γαλλία φλέγεται από τις μαθητικές διαδηλώσεις – Τραυματίες και περισσότερες από 440 συλλήψεις

Ζητούν πιο ανθρώπινες συνθήκες μαθήματος και λένε «όχι» σε πολυπληθείς τάξεις, έλλειψη εκπαιδευτικών και προβληματικές σχολικές υποδομές. Οι μαθητές στη Γαλλία, παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, βγαίνουν στους δρόμους και ταράζουν τα πράγματα στο Παρίσι.

Ο υπουργός Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ μιλάει για 76 τραυματισμούς μαθητών και προσωπικού από την έναρξη των κινητοποιήσεων ενώ οι αρχές ανακοινώνουν περισσότερες από 440 συλλήψεις, με το Παρίσι να εξακολουθεί να φλέγεται.

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Ωστόσο οι κινητοποιήσεις, μπορεί να ξεκίνησαν από το Παρίσι αλλά δεν περιορίζονται μόνο εκεί. Παίρνουν πλέον τη μορφή «χιονοστιβάδας» και συνεχίζουν στη Λιλ, στη Λυών, στη Μασσαλία, στο Μπορντό και στη Ρεν.

🇫🇷 A young migrant rioter set himself on fire while trying to throw a Molotov cocktail at Maximilien Perret High School in Alfortville, France.

pic.twitter.com/LxhBHpL3sS — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2026

🇫🇷 François Mauriac High School in Bordeaux has been set on fire by young second- and third-generation migrant rioters pic.twitter.com/IMQtQ2uRsS — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2026

Οι μαθητές κλείνουν σχολεία και βάζουν φωτιά σε κάδους και αντικείμενα ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, επιτίθενται σε αστυνομικούς που «απαντούν» κάνοντας χρήση χημικών.

Τα παιδιά μιλούν για ρημαγμένα σχολεία, ανεπαρκείς πόρους και στρεσογόνες εξετάσεις.

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🇫🇷 School fires and riots spread across all of France



Young second- and third-generation migrant rioters are setting high schools on fire.



In many of France's cities, riots are being propped up by far-left pro-migrationist LFI officials, who are physically present at the scene.… pic.twitter.com/DJpAe4NamN — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2026

Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και οι αποκλεισμοί, οι οποίοι ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και την Τρίτη (29/9/26) συνέπεσαν με μια ευρύτερη απεργία στο δημόσιο τομέα, έχουν γίνει εστία πολιτικής έντασης σε μια ευαίσθητη στιγμή για τη Γαλλία, με την κυβέρνηση να παρουσιάζει σήμερα (1/10/26) Πέμπτη, τον προϋπολογισμό της χώρας για το 2027 με περικοπή δαπανών και στόχο τη μείωση της πίεσης στα δημόσια οικονομικά.

Πολιτικοί από το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα “Ανυπότακτη Γαλλία” συμμετέχουν στις διαδηλώσεις και αξιωματούχοι και πολιτικοί προερχόμενοι από άλλο πολιτικό στρατόπεδο έχουν καταγγείλει το κόμμα για τη ρητορική του που, όπως ισχυρίζονται, υποδαυλίζει την οργή των μαθητών.

Rioters seize a fire truck in Marcelle and set it ablaze



In Marcelle, young second- and third-generation migrants seized a fire truck that had come to put out their barricades, then destroyed it and set it on fire.

pic.twitter.com/K1qGeoTMVf — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2026

Ο Μπαλί Μπαγκαγιοκό, ο δήμαρχος του Σεν Ντενί, ο οποίος προέρχεται από την “Ανυπότακτη Γαλλία” και βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης, υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν. Ο υπουργός Εσωτερικών Λορέν Νουνιές δήλωσε στο δίκτυο BFM ότι περίπου 440 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τις διαδηλώσεις- οι περισσότεροι ανήλικοι.

Ο ίδιος είπε ότι σημειώθηκαν επτά περιστατικά κατά τα οποία διαδηλωτές έριξαν υδροχλωρικό οξύ στα μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Second and third-generation migrants break into the Paul-Émile Victor high school to steal the school’s computers.



This is how the “French” school riots look like pic.twitter.com/hkXUnJavOX — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2026

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στη Γαλλία οι δημόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκονται στη μέση της κατάταξης ανάμεσα στις χώρες μέλη και αυξήθηκαν κατά το διάστημα 2015-2022 αλλά η αναλογία τους στον προϋπολογισμό έχει ελαφρά μειωθεί.

Η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ανεύθυνες τις διαδηλώσεις αλλά λέει ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.