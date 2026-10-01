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Συνελήφθη 27χρονος Βρετανοιρανός για την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην RAF Fairford

Η αστυνομία ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια ερευνών σε βαν κοντά στη βάση βρέθηκε ποσότητα βενζίνης, αλλά όχι εκρηκτικοί μηχανισμοί
Βρετανία
REUTERS/Toby Shepheard
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Ένας άνδρας με διπλή υπηκοότητα Βρετανίας και Ιράν συνελήφθη ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας σε σχέση με το περιστατικό στη βάση RAF Fairford, σύμφωνα με ανακοίνωση της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας.

Η αντιτρομοκρατική αστυνομία της Βρετανίας δήλωσε ότι ο 27χρονος συνελήφθη την Πέμπτη (01.10.2026)στο Γουέστμινστερ στο Λονδίνο ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας βάσει του άρθρου 5 του νόμου περί τρομοκρατίας του 2006.

Ένας δεύτερος άνδρας, ένας 26χρονος επίσης υπήκοος Βρετανίας, ανακρίθηκε επίσης με προφυλάκιση και ερευνήθηκαν δύο ακίνητα στην περιοχή. Πέντε άνδρες, ηλικίας περίπου 20 ετών, που συνελήφθησαν κοντά στην αεροπορική βάση την Κυριακή (27.09.2026) παραμένουν ελεύθεροι με εγγύηση. Και οι πέντε ήταν Βρετανοί υπήκοοι από το Λονδίνο.

Η αντιτρομοκρατική αστυνομία εξετάζει «όλες τις πιθανές εκδοχές – συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής ξένων κρατών», δήλωσε η ανώτερη εθνική συντονίστρια της αστυνομίας, Βίκι Έβανς.

«Η έρευνα για τις συνθήκες που περιβάλλουν τα γεγονότα στο Γκλόστερσαϊρ είναι εξαιρετικά περίπλοκη και οι εξειδικευμένες ομάδες μας διερευνούν πολλαπλές κατευθύνσεις έρευνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το κοινό για τη συνεχή υποστήριξη και την υπομονή του όσο εργαζόμαστε σε αυτήν την έρευνα», είπε.

Οι πέντε άνδρες συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αφού αναφέρθηκαν «τρία ύποπτα οχήματα» που κατευθύνονταν προς τη βάση, πυροδοτώντας ένα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας γύρω από τη βάση του Γκλόστερσαϊρ που χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Οι άνδρες, ηλικίας μεταξύ 23 και 25 ετών, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και αργότερα ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Τέσσερις ζουν στο Γουέστμινστερ και ένας στο Κάμντεν, και πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα σπίτια τους.

Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση τη Δευτέρα, σε αυτό που η αστυνομία χαρακτήρισε ως «ερευνητική απόφαση» που «βασιζόταν στην εμπειρία και τη στρατηγική».

Η αστυνομία ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια ερευνών σε βαν κοντά στη βάση βρέθηκε ποσότητα βενζίνης, αλλά όχι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή η βρετανική αστυνομία συνέλαβε πέντε άνδρες, ηλικίας 23-25 ετών κοντά στη βάση αυτή, αφού μια κάτοικος ενημέρωσε τις αρχές για την παρουσία «τριών ύποπτων οχημάτων» στην περιοχή. Οι ύποπτοι, που αρχικά κατηγορήθηκαν για «παράβαση του νόμου περί εκρηκτικών» και «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας», αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση τη Δευτέρα και η αστυνομία ανακοίνωσε την επόμενη ημέρα ότι δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στα βανάκια που χρησιμοποιούσαν, μόνο μεγάλες ποσότητες καυσίμων.

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