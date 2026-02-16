Η Ινδία κατέσχεσε τρία δεξαμενόπλοια που συνδέονται με το Ιράν και με παράνομο εμπόριο πετρελαίου

Το παράδειγμα των ΗΠΑ στις αρχές του Ιανουαρίου του 2026 ακολούθησε η Ινδία, αφού δυνάμεις της ακτοφυλακής της κατάφεραν να κατασχέσουν τρία δεξαμενόπλοια τις τελευταίες ημέρες, τα οποία είχαν υποστεί αμερικανικες κυρώσεις.

Η Ινδία έχει εντείνει τις επιχειρήσεις επιτήρησης στη θαλάσσια ζώνη της για να περιορίσει το παράνομο εμπόριο και στο πλαίσιο αυτό κατασχέθηκαν τα τρία δεξαμενόπλοια, αποκάλυψε σήμερα (16.02.2026) πηγή πληροφόρησης στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το Νέο Δελχί οχεύει να προστατεύσει τα χωρικά της ύδατα από το να χρησιμοποιούνται για μεταφορές πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο εν πλω, γεγονός που κάνει δυσδιάκριτη την προέλευση των φορτίων πετρελαίου, διευκρίνισε η πηγή.

Οι κατασχέσεις και η τεταμένη επιτήρηση επακολούθησαν της βελτίωσης στις σχέσεις ΗΠΑ- Ινδίας, αφού η Ουάσιγκτον νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε ανακοινώσει ότι θα μειώσει τους δασμούς εισαγωγής σε ινδικά προϊόντα στο 18% από το 50%, καθώς το Νέο Δελχί συμφώνησε να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Τα δεξαμενόπλοια Stellar Ruby, Asphalt Star και Al Jafzia που τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων άλλαζαν συχνά τις ονομασίες τους για να αποφύγουν τις δυνάμεις επιβολής του νόμου των παράκτιων κρατών, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι ιδιοκτήτες του έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

India seizes three sanctioned tankers



The Indian Coast Guard on Saturday seized three tankers — the All Jafzia, the Asphalt Star and the Stellar Ruby.



All are under US sanctions for illegally transporting oil. pic.twitter.com/05lhdM06qo — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) February 8, 2026

Οι ινδικές αρχές ανέφεραν σε ανάρτηση τους στην πλατφόρμα Χ στις 6 Φεβρουαρίου ότι αναχαίτισαν τα τρία πλοία σε απόσταση 100 ναυτικών μιλίων από το Μουμπάι, αφότου διαπίστωσαν ύποπτη δραστηριότητα σε δεξαμενόπλοιο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ινδίας.

Η ανάρτηση αργότερα διαγράφηκε, αλλά η πηγή επιβεβαίωσε τώρα ότι τα τρία πλοία οδηγήθηκαν με συνοδεία στο Μουμπάι για περαιτέρω έρευνα.

Η ακτοφυλακή της Ινδίας έκτοτε έχει θέσει περίπου 55 σκάφη και 10 με 12 αεροσκάφη σε εικοσιτετράωρη ετοιμότητα στις θαλάσσιες της ζώνες, σύμφωνα με την πηγή.

Το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ τον περασμένο χρόνο είχε επιβάλει κυρώσεις στα πλοία Global Peace, Chil 1 και Glory Star 1, με αριθμούς ΙΜΟ που αντιστοιχούν στα πλοία που κατασχέθηκαν από την Ινδία.

Δύο από τα τρία δεξαμενόπλοια συνδέονται με το Ιράν, με το Al Jafzia να έχει μεταφέρει πετρέλαιο θέρμανσης από το Ιράν στο Τζιμπουτί το 2025 και το Stellar Ruby υπό ιρανική σημαία, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG (London Stock Exchange Group).

Το δεξαμενόπλοιο Asphalt Star επιχειρούσε κυρίως σε ταξίδια γύρω από την Κίνα, όπως δείχνουν τα στοιχεία.

Το πετρέλαιο και τα καύσιμα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις πωλούνται συχνά με μεγάλες εκπτώσεις λόγω των κινδύνων που διατρέχουν, με τους μεσολαβητές να διακινούν φορτία μέσω πολύπλοκών δομών πλοιοκτησίας, πλαστών εγγράφων και μεταφορών στη μέση της θάλασσας, που δυσχεραίνουν την επιβολή του νόμου.