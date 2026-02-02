Κόσμος

Η Ιορδανία δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιεί το έδαφός της για επίθεση στο Ιράν

«Δεν θα γίνουμε πεδίο μάχης σε μια περιφερειακή σύρραξη, ούτε ράμπα εκτόξευσης για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν»
Ιορδανία
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας / REUTERS / Alaa Al Sukhni

Η Ιορδανία ξεκαθάρισε σήμερα (02/02/2026) πως δεν πρόκειται να επιτρέψει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί το έδαφός της για επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Εξωτερικών στην Ιορδανία διαβεβαίωσε σήμερα τον Ιρανό ομόλογό του, τον Αμπάς Αραγτσί, ότι το Αμάν δεν θα εγκρίνει τη χρήση του εδάφους του για μια ενδεχόμενη επίθεση στο Ιράν.

«Η Ιορδανία δεν θα γίνει πεδίο μάχης σε μια περιφερειακή σύρραξη, ούτε ράμπα εκτόξευσης για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν», τόνισε ο Αϊμάν Σαφάντι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αραγτσί, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο.

Ο Ιορδανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε επίσης ότι είναι αναγκαίο να διευθετηθεί το θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μέσω της διπλωματίας.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη κάλεσε να ξεκινήσουν συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, μετά τις επαναλαμβανόμενες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση στη χώρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
105
90
67
64
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη ξανά ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας πριν από τη δίκη του για τους βιασμούς
Κατηγορείται για 38 αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμός, κακοποίηση πρώην συντρόφου του, πράξεις βίας εναντίον άλλης γυναίκας και μεταφορά 3,5 κιλών μαριχουάνας, καθώς και απειλές θανάτου και τροχαίες παραβάσεις
Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι με τη μητέρα του πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ
Ο Επστάιν στοιχειώνει από τον τάφο τους γαλαζοαίματους – Άδειασε την πριγκίπισσα της Νορβηγίας και ο πρωθυπουργός της χώρας
Όπως αποκαλύφθηκε από τα αρχεία Επστάιν, η Μέτε-Μάριτ, η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Χάακον ήταν «κολλητή» με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή
Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας
Newsit logo
Newsit logo